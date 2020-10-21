Что ужаснее: чума или COVID-19?

Конец 2019 – начало 2020 года явил вспышку новой болезни, распространяющейся стремительно и уносящей большое количество жизней по всему земному шару. Что это за болезнь? Так ли она смертельна, как о ней говорят, или же это все искусственное нагнетание истерии?

COVID-19 – чума XXI века

Михаил Ильич Букринский – профессор, заместитель заведующего кафедрой микробиологии, иммунологии и тропической медицины, профессор биохимии и молекулярной биологии медицинской школы университета им. Джорджа Вашингтона в Вашингтоне (США), профессор Московского государственного университета (Россия). Михаил Ильич - ведущий специалист в исследовании ВИЧ-заболеваний в мире, признанный мировой авторитет по вопросам биологии и патогенеза ВИЧ. Он автор более 100 статей, обзоров, монографий и 12 патентов в США.

Выступая на Всероссийском фестивале NAUKA 0+ профессор Букринский рассказал, почему COVID-19 – это чума XXI века. Отметим, что 2020 год сумел особенно отличится от предыдущих. COVID-19 – по-настоящему нашумевший вирус XXI века, ставший общемировой проблемой современности. Эта эпидемия сейчас будоражит весь мир и стала поистине глобальной и всеобщеобсуждаемой.

В начале своей лекции Михаил Ильич упомянул выдающегося советского вирусолога Льва Александровича Зильбера. Именно его труды и заслуги стали основой в работах Михаила Букринского.

Обсуждение доклада велось вокруг ВИЧ-инфекции и COVID-19.

При сравнении двух вирусов – вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) и COVID-19 (коронавирус), имеются общие особенности – то, что они перешли к нам от животных. Ученый отметил, что тип инфекции у обоих вирусов очень различный – инфекция COVID-19 протекает остро и быстро, что в течение месяца зараженные люди либо выздоравливают, переболев им окончательно, либо погибают от серьезных осложнений и непереносимости симптомов. Инфекция вируса иммунодефицита человека – хроническая и долговечная, люди живут с ней, принимая лекарственные препараты на протяжении всей своей жизни.

Следует особо отметить передачу вируса: при COVID-19 – это респираторные заражения дыхательных путей (нос, рот), а при ВИЧ – вирус передается половым путем, напрямую через кровь, а также от матери к ребенку.

В ходе доклада Михаил Ильич назвал число зараженных COVID-19 (конец сентября 2020г – 33 млн. человек в мире) и заверил, что количество больных будет только расти и от этого, к сожалению, не избавиться сейчас. «Трудно сказать, сколько в конечном счете мы увидим людей переболевших или умерших от этого вируса. Но эта цифра совершенно огромная. <…> Количество смертей – миллион на конец сентября 2020 года».

Что касается вируса иммунодефицита, то Михаил Ильич назвал данные конца 2019 года: было 38 млн. человек в мире – это количество людей, живущих с этим вирусом. «Количество смертей с вирусом иммунодефицита - 690 тысяч человек на конец 2019 года. Это цифра, которая накопилась за 30 лет существования вируса».

Ученый сделал важный акцент, назвав вирусы, которые циркулируют среди людей и относятся к двум группам коронавируса. Это альфа-коронавирус и бета-коронавирус. В самой презентации Михаил Ильич показал 7 видов коронавируса, которые свободно находятся в человеческой среде, где 4 из них вызывают легкое простудное заболевание, имеющееся у каждого человека. 3 вида коронавируса вызывают серьёзное тяжелое проявление – человек испытывает осложнение в ходе болезни и может погибнуть.

«Геномное РНК, которое упаковывается в вирусную частицу ВИЧ и COVID-19 – это положительная цепь РНК. <…> Эта структура характерна для мессенджера РНК клеток, то есть фактически эта РНК может кодировать белки. <…> После того, как геномная РНК попадает в клетку, начинается синтез белков – его прямое назначение», – утверждает Михаил Букринский. Несмотря на большое количество мутаций, которые происходят, белки консервативны и не исчезают из вирусов. Они несут ключевую функцию для выживания вируса и его размножения в организме, которого он заражает.

На основе того, что известно о геноме и его жизненном цикле, можно точно понять, какие лекарственные препараты следует использовать. «Жизненный цикл коронавируса начинается, как и у любого другого вируса, с проникновения вируса в клетку», – пояснил ученый.

В заключении своей лекции Михаил Ильич привел примеры вакцинирования в цифрах и отметил, что не каждое вакцинирование проходит легко и без каких-либо последствий, наоборот, по большей части люди испытывают и могут испытывает не самое лучшее состояние. К слову, на сегодняшний день существует несколько видов вакцин, и каждая из них может иметь последствия на состояние внутри организма.

Источник: scientificrussia