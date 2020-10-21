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Кровными родителями считать мать и отца предлагает Мизулина. Новый Семейный кодекс попал под критику

08:51 21.10.2020 Фото: ТАСС
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В правительстве отметили, что в случае принятия закона баланс прав и интересов в семье может быть смещен в сторону прав родителей при заведомо более слабой позиции детей.

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Заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству Елена Мизулина.

Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) подготовил отрицательное заключение по законопроектам по совершенствованию семейного кодекса, подготовленного во главе с сенатором Еленой Мизулиной, заявил в интервью РИА Новости глава Совета Валерий Фадеев.

"Мы подготовили заключение по законопроекту Мизулиной, оно отрицательное. Основная мысль заключается в том, что столь значительные изменения законодательства нельзя проводить впопыхах, без широкого экспертного и общественного обсуждения. Тема отобрания детей очень тонкая. И как здесь не сделать хуже?" – сказал Фадеев.

По его словам, надо искать баланс, важно очень деликатно относиться к семье и точно понимать, есть ли в этой конкретной семье опасность для жизни, унижение ребенка или нет.

"И это понимание должно приводить к каким-то решительным действиям, для чего необходимо привлекать общественные институты и НКО. Тут тоже возникает вопрос: а как глубоко общественные институты могут влезать в семью? Все это надо сбалансировать. А в центре, конечно, должны быть права ребенка", - добавил Фадеев.

Ранее депутат Госдумы Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас внесли в Госдуму законопроект, согласно которому вопрос изъятия ребенка будет находиться в компетенции суда. Депутат уточнил РИА Новости, что принять законопроект могут в осеннюю сессию. Позднее сенаторы во главе с Мизулиной внесли в Госдуму пакет законопроектов под общим названием "О внесении изменений в Семейный кодекс и другие федеральные законы в целях укрепления института семьи", в одном из которых есть схожее предложение - принудительно разлучать ребенка с родителями можно только при их установленной вине и на основании решения суда о лишении родительских прав.

Кроме того, один из проектов запрещает в России браки не только между лицами одного пола, но и между теми, кто ранее сменил свой пол. Также документ запрещает усыновление детей такими парами.
Источник: РИА

опека семейный кодекс Елена Мизулина
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