Забили до смерти известного рэпера в подъезде собственного дома близкие друзья

Напавших на музыканта мужчин задержали сразу же после инцидента, однако в настоящее время они оба находятся дома.

Омского рэпера убили в подъезде собственного дома

27-летнего Виталия Колмакова, который был начинающим рэпером и записывал треки под ником 1251, насмерть забили в подъезде пьяные знакомые. Преступников установили, однако суд отказал в аресте на время следствия.

Историю преступления рассказала Городу55 жена Виталия Ангелина. По ее словам, все произошло в ночь на 16 октября. Парень пытался разнять драку, но агрессоры переключились на него и жестоко избили.

В тот вечер, по словам Ангелины, их с мужем позвали в гости знакомые, живущие двумя этажами выше. Виталий ушел первым, девушка осталась закончить дела по дому. Через 15 минут она выбежала в подъезд на крики — там завязалась драка. Подрались ребята, звавшие их в гости, с двумя другими парнями — одному из них 23 года, второму 17 лет. Виталий (он был знаком со всеми), попытался их разнять. Причину конфликта девушка не знает, но отмечает, что все мужчины, включая ее мужа, были пьяны.

Девушка не стала вмешиваться в мужскую драку в надежде, что все скоро успокоятся. Однако парни, звавшие их в гости, вскоре убежали домой и, как позже выяснилось, вызвали полицию. А двое других продолжили избивать Виталия.

«Они продолжали бороться. Потом с лестницы скатились на четвертый этаж (были в пролете между четвертым и пятым). Я одного за штаны оттащила, но он встал и вернулся. Виталя говорил: „Ну все, ребята, хватит, давайте расходиться, подурачились и хватит“. Внезапно те парни оказались на ногах, а Виталя лежал на полу. Один из них со всей дури ударил его ногой по голове, муж вырубился. И потом они начали его добивать ногами по лицу», — рассказывает Ангелина.

На нее закричали, чтобы она «свалила». Девушка, испугавшись, что обезумевшие мужчины набросятся на нее, на несколько минут забежала в квартиру. В этот момент подъехала полиция, чуть позже — скорая. Однако медикам оставалось констатировать, что Виталий получил травмы, не совместимые с жизнью. Его лицо и голова превратились буквально в кровавое месиво. Парень умер там же, в подъезде, на руках у жены. Вчера, 19 октября, молодого рэпера похоронили.

Нападавших парней сразу же задержали, началось следствие, по которому Ангелина проходит как потерпевшая. В полиции ее уверяли, что мужчин до суда не выпустят из СИЗО, однако вскоре она узнала, что оба преступника находятся дома.

«Они уже утверждают, что Виталя сам виноват, сам полез к ним. Но, даже если бы это было так, это не дает им права убивать человека. Мы похоронили дорогого человека, а они спят в теплой постели. У меня это в голове не укладывается. Мать одного из них писала, извинялась. Но непонятно, в чем должно заключаться прощение. Я должна пойти заявление забрать?» — недоумевает девушка.

Родственники погибшего парня беспокоятся об объективности расследования.

В СУ Следственного комитета по Омской области редакции подтвердили факт преступления, возбуждено уголовное дело по п. 4 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок от восьми до 15 лет. При этом следствие выходило с ходатайством об аресте преступников, но суд его отклонил. Старший парень помещен под домашний арест, младшего — несовершеннолетнего — отпустили под подписку о невыезде.

«Есть такой факт, виновные привлечены к ответственности. Знакомые во время бытового конфликта причинили телесные повреждения. Один, 1997 года рождения, на домашнем аресте, второй, 2003 года рождения, на подписке о невыезде. Следствие вышло с ходатайством об аресте, суд это ходатайство не удовлетворил. Расследование продолжается», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Редакция выражает соболезнования родным и близким погибшего.

Источник: gorod55.ru