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Похороненная кошка вернулась к своей убитой горем хозяйке

11:45 21.10.2020 Фото: Cheryl Schmidt
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В шоковом состоянии женщина выкопала животное обратно и повела к ветеринару.

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Шокированные американцы достали из могилы тело животного и отвезли к ветеринару. Врач объяснил им, что это кролик

Жительница американского штата Индиана приняла сбитое на дороге животное за свою кошку и устроила ей похороны. Об этом сообщает Daily Mail.

63-летняя Шерил Шмидт (Cheryl Schmidt) обнаружила неподалеку от дороги труп животного и решила, что это ее семилетняя кошка по кличке Китти. Безутешная хозяйка устроила питомице похороны на заднем дворе, ее муж произнес прощальную речь.

Когда Шмидт и ее муж в расстроенных чувствах возвращались домой, на них из окна смотрела Китти. Шокированные американцы достали из могилы тело животного и отвезли к ветеринару. Врач объяснил им, что это кролик. После этого американцы снова похоронили кролика в своем дворе.

Сын Шерил Шмидт счел историю забавной и выложил в свой Twitter скриншоты переписки с отцом, который рассказал ему о случившемся. Пост набрал больше 800 тысяч лайков.

Источник: dailymail.co.uk

кошка похороны.
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От редакции

Бедный кролик.

Аноним, 21 октября 2020 12:09
Даа, люди кролика от кошки не могут отличить. В "Сибиряке" маралов лосями называют! Скоро забудем как корова выглядит! Будем с лошадьми путать((((

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