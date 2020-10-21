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Сможет ли вакцина избавить мир от COVID-19, объяснил эксперт

12:27 21.10.2020 Фото: pixabay.com
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В будущем борьба с коронавирусной инфекцией станет больше похожа на борьбу с сезонным гриппом.

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COVID-19 никогда не оставит человечество

Коронавирус никогда не оставит человечество. Об этом заявил главный научный советник британского правительства Патрик Валланс, сообщает информационно-аналитическое издание monavista.ru.

По словам Валланса, даже с появлением вакцины COVID-19, вероятно, никогда не исчезнет. Единственным инфекционным заболеванием, которое человечеству удалось полностью ликвидировать, является оспа. Остальные постоянно находятся в активном "режиме".

В будущем борьба с коронавирусной инфекцией станет больше похожа на борьбу с сезонным гриппом, считает советник правительства Великобритании. При этом, самой большой угрозой для Великобритании является не ковид, а грипп.

Источник: monavista.ru

COVID-19 коронавирус пандемия
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