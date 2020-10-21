21.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Под растаявшим льдом обнаружили древние артефакты археологи

14:15 21.10.2020 Фото: pixabay.com
1

Все предметы сохранились в отличном состоянии, так как лед защитил их от гниения.

% name% title
95% из примерно 4000 ледников, разбросанных по Альпам, могут полностью исчезнуть уже к концу этого столетия

Активное таяние ледников в Альпах помогло археологам обнаружить в этих местах древние артефакты, сообщает Daily Mail.

Исследователи нашли нить из растительных волокон возрастом примерно шесть тысяч лет, деревянную фигурку, шнурованные туфли, датируемые третьим тысячелетием до нашей эры, а также другие сокровища. Все предметы сохранились в отличном состоянии, так как лед защитил их от гниения.

Ученые осознают, какое разрушительное воздействие оказывает изменение климата на окружающую среду, но в этом есть и плюс: тающие ледники позволяют значительно расширить представление о людях, живших в горах тысячелетия назад. В науке даже появилась новая область под названием "ледниковая археология".

Долгое время считалось, что доисторические люди не отваживались подниматься высоко в горы, но недавние исследования свидетельствует об обратном. В сентябре археолог Регула Габлер и ее команда обнаружили на перевале Шнидейох веревку, которой, как полагают ученые, тоже более шести тысяч лет.

В 2003 году другая группа исследователей, проводившая в этом же районе раскопки на высоте почти трех тысяч метров, нашла ящик со стрелами, который датируют 3000 годом до нашей эры.
Все это позволило ученым сделать вывод, что люди поднимались так высоко в горы в поисках кристаллов и разных полезных ископаемых.

артефакт ледник потепление таяние
Мнение читателей
1
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Большую работу проделали археологи?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Торговать очередью на КТ начали предприимчивые россияне
15:58 21-10-2020
Торговать очередью на КТ начали предприимчивые россияне
БердскЗакроют ли после смерти учителя физики от COVID-19 в Искитиме школы Бердска? Переведут на дистанционку?
15:51 21-10-2020
Закроют ли после смерти учителя физики от COVID-19 в Искитиме школы Бердска? Переведут на дистанционку?
Молитва матери о сыне для помощи в трудной ситуации
15:40 21-10-2020
Молитва матери о сыне для помощи в трудной ситуации
Скончались 317 пациентов, зараженные COVID-19, за сутки на 21 октября в России
15:37 21-10-2020
Скончались 317 пациентов, зараженные COVID-19, за сутки на 21 октября в России
Сколько людей заразилось COVID-19 за сутки на 21 октября в России? Это шок
15:32 21-10-2020
Сколько людей заразилось COVID-19 за сутки на 21 октября в России? Это шок
Каждый пятый россиянин не планирует участвовать в новогодних гуляниях из-за COVID-19
15:30 21-10-2020
Каждый пятый россиянин не планирует участвовать в новогодних гуляниях из-за COVID-19
Задержал директора и педагога центра допобразования после взрыва на противотанковом патроне 14-летнего мальчика СК
15:14 21-10-2020
Задержал директора и педагога центра допобразования после взрыва на противотанковом патроне 14-летнего мальчика СК
Фармацевт руководила продажей наркотиков в аптеке Новосибирска
15:08 21-10-2020
Фармацевт руководила продажей наркотиков в аптеке Новосибирска
БердскРасхватали все ртутные и электронные градусники в пандемию жители Бердска. Остались лишь дорогущие - за 1200 и 2100 рублей
15:00 21-10-2020
Расхватали все ртутные и электронные градусники в пандемию жители Бердска. Остались лишь дорогущие - за 1200 и 2100 рублей
Ошибочка вышла: В чем разница федеральной и региональной статистики по COVID-19, ответил минздрав Новосибирска
14:57 21-10-2020
Ошибочка вышла: В чем разница федеральной и региональной статистики по COVID-19, ответил минздрав Новосибирска