"Лучше бы это была любовница": Облили кислотой Toyota Avensis вечером у дома №1 по ул. Горького в Бердске. Смотрите фото

Автомобиль облили кислотой вечером 20 октября

Обратилась за помощью редакции "Курьер. Среда. Бердск" жительница Бердска Аруся Михалина сегодня, 21 октября. Вечером, 20 октября, во дворе дома №1 по ул. Горького автомобиль семьи Toyota Avensis облили аккумуляторной кислотой.

Как рассказала Аруся "Курьер. Среда. Бердск", машина сильно пострадала:

- Вздулась краска, расплавились детали из резины и пластика. Из-за кислоты дыры в багажнике. Предварительно, ущерб оценивается более чем в 100 000 рублей. Восстановление машины обойдется дороже - ее нужно красить полностью, а это уже около 250 000 рублей. Муж у меня совсем неконфликтный, мы спокойная семья. Кто мог такое сделать, есть предположение. Но нужен поиск очевидцев или записи видеокамер. Это произошло не ранним утром, а около 18.30. Думаю, найдутся очевидцы, тогда все встанет на свои места. Отлучились буквально на 2 часа от машины, а тут такое. Муж сразу и не понял, что произошло. сразу вызвали полицию, факт зафиксировали.

Стоит отметить, что из членов семьи никто не пострадал. В противном случае для злоумышленника это история обернулась бы уголовной статьей.

- Кто-то шутит, что может это месть любовницы. Да лучше бы это была она, - отшучивается Аруся. - Мы обращаемся ко всем очевидцем происшедшего откликнуться! Нашу Toyota Avensis облили кислотой 20 октября 2020 примерно с 19.00 до 21.00 у дома №1 по ул. Горького. Просим очевидцев откликнуться по телефонам - 8913-910-91-72, 8913-911-09-61.