21.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

"Лучше бы это была любовница": Облили кислотой Toyota Avensis вечером у дома №1 по ул. Горького в Бердске. Смотрите фото

11:30 21.10.2020, Марина Волкова Фото: Аруси Кузьминой
3 3

Семья Михалиных ищет очевидцев происшествия или записи видеокамер. Под подозрение попал родственник.

% name% title
Автомобиль облили кислотой вечером 20 октября

Обратилась за помощью редакции "Курьер. Среда. Бердск" жительница Бердска Аруся Михалина сегодня, 21 октября. Вечером, 20 октября, во дворе дома №1 по ул. Горького автомобиль семьи Toyota Avensis облили аккумуляторной кислотой.

Как рассказала Аруся "Курьер. Среда. Бердск", машина сильно пострадала:

- Вздулась краска, расплавились детали из резины и пластика. Из-за кислоты дыры в багажнике. Предварительно, ущерб оценивается более чем в 100 000 рублей. Восстановление машины обойдется дороже - ее нужно красить полностью, а это уже около 250 000 рублей. Муж у меня совсем неконфликтный, мы спокойная семья. Кто мог такое сделать, есть предположение. Но нужен поиск очевидцев или записи видеокамер. Это произошло не ранним утром, а около 18.30. Думаю, найдутся очевидцы, тогда все встанет на свои места. Отлучились буквально на 2 часа от машины, а тут такое. Муж сразу и не понял, что произошло. сразу вызвали полицию, факт зафиксировали.

Стоит отметить, что из членов семьи никто не пострадал. В противном случае для злоумышленника это история обернулась бы уголовной статьей.

- Кто-то шутит, что может это месть любовницы. Да лучше бы это была она, - отшучивается Аруся. - Мы обращаемся ко всем очевидцем происшедшего откликнуться! Нашу Toyota Avensis облили кислотой 20 октября 2020 примерно с 19.00 до 21.00 у дома №1 по ул. Горького. Просим очевидцев откликнуться по телефонам - 8913-910-91-72, 8913-911-09-61.

% name% title
% name% title
% name% title
% name% title
кислота конфликт любовница облили машину семья
Мнение читателей
2
1
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Зачем так делать?

Вадим, 21 октября 2020 11:58
А машина не на газоне ли стоит?
Аноним, 21 октября 2020 12:18
Судя по фото машинка незаконно стояла на газоне! Зачем так делать? Вы не считаете соседей людьми, судя по фото, так с какой стати вы ищите сочувствия?
Аноним, 21 октября 2020 12:43
машины должны стоять на парковках а лучше в гаражах

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Скончался заболевший COVID-19 протоиерей Димитрий Смирнов
13:02 21-10-2020
Скончался заболевший COVID-19 протоиерей Димитрий Смирнов
БердскПочему привозят пациентов из Новосибирска, столовую переделали под палату в переполненном роддоме Бердска, рассказала главврач Дробинская
13:00 21-10-2020
Почему привозят пациентов из Новосибирска, столовую переделали под палату в переполненном роддоме Бердска, рассказала главврач Дробинская
До какого числа продлят оформление новых детских пособий в России? Скорее узнайте
12:58 21-10-2020
До какого числа продлят оформление новых детских пособий в России? Скорее узнайте
Лунный календарь благоприятных дней на ноябрь 2020 года
12:46 21-10-2020
Лунный календарь благоприятных дней на ноябрь 2020 года
7 важных причин кушать лук ежедневно
12:27 21-10-2020
7 важных причин кушать лук ежедневно
Сможет ли вакцина избавить мир от COVID-19, объяснил эксперт
12:27 21-10-2020
Сможет ли вакцина избавить мир от COVID-19, объяснил эксперт
Новые ограничения ввел из-за COVID-19 c 21 октября 2020 губернатор Травников
12:25 21-10-2020
Новые ограничения ввел из-за COVID-19 c 21 октября 2020 губернатор Травников
Когда начнутся школьные каникулы в Бердске и Новосибирске, стало известно 1
12:16 21-10-2020
Когда начнутся школьные каникулы в Бердске и Новосибирске, стало известно
БердскЛучше дышать свежим воздухом, заявил на видео во время облавы №3 на безмасочников замминистра Невежину водитель маршрутки в Бердске 3
12:11 21-10-2020
Лучше дышать свежим воздухом, заявил на видео во время облавы №3 на безмасочников замминистра Невежину водитель маршрутки в Бердске
Почему нельзя работать в церковные праздники? Все запреты важных православных дней
12:08 21-10-2020
Почему нельзя работать в церковные праздники? Все запреты важных православных дней