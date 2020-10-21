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Залечь на дно в Брюгге: «Зенит» проиграл первый матч в Лиге чемпионов

11:33 21.10.2020 Фото: pixabay.com
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Провал питерцев в стартовом туре чемпионата стал неожиданностью для болельщиков — «Брюгге» считали аутсайдером этих состязаний. Но судьба повернулась иначе.

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"Зенит" стартовал в Лиге чемпионов с поражения от "Брюгге"

Футболисты санкт-петербургского "Зенита" неудачно стартовали в групповом этапе Лиги чемпионов, уступив бельгийскому "Брюгге".

Матч первого тура, который состоялся во вторник в Санкт-Петербурге, завершился поражением хозяев со счетом 1:2. В составе "Брюгге" отличились Эммануэль Деннис (63-я минута) и Шарль де Кетеларе (90+3). Также автогол записан на счет вратаря бельгийцев Итана Хорвата (74).
Тьма с моря

Яхтенный мост у стадиона на Крестовском острове - одна из самых красивых обзорных площадок в Санкт-Петербурге. И дело не столько в небоскребе справа и самой арене чуть слева и сзади. Эти строения светятся как две новогодние елки, но разве они могут конкурировать с гладью Финского залива, убегающим на Запад солнцем и едва виднеющимися огнями Кронштадта?
Правда в этот раз солнца не было - облака закрыли горизонт, и все вокруг окрасилось в мрачно-синие оттенки. Кажется, почернел даже далекий купол Никольского собора. Вполне логичная природная заставка для Лиги чемпионов - путь российских клубов тут как у парусника в октябрьском Балтийском море. Не факт, что все утонут, но легкой прогулки точно ждать не стоит.
В "Зените" правда, судя по содержанию ролика, снятого к старту в евротурнире, погружаться в пучину не собираются. Лучше уж встретить гостей в районе Кронштадта и пустить всех на дно. Тем более, расписание в этот раз вроде бы подходящее - домашний старт с номинально самым слабым соперником и финиш на своем поле против главного фаворита.

Ванакен в засаде
"Брюгге" привез в Петербург не самый боевой состав. Основного вратаря Симона Миньоле "отцепил" положительный тест на коронавирус, а ведущему защитнику Симону Дели прилетело за старые грехи - еще в феврале он заработал удаление в матче 1/16 финала Лиги Европы против "Манчестер Юнайтед". За восемь месяцев случилось много невероятного, но в УЕФА про дисквалификацию не забыли - Дели остался в Бельгии.
У "Зенита" по аналогичной причине не сыграл Дуглас Сантос. Даже причина удаления в давнем матче против "Бенфики" у бразильца была точно такая же, как у Дели - сыграл рукой в своей штрафной. Снова выбыл с травмой перед стартом еврокубков и Малком - на этот раз у полузащитника что-то с коленом.
Хозяева с первых секунд побежали испытывать на прочность запасного вратаря "Брюгге" Хорвата и были близки к успеху - американец под прессингом едва не выложил мяч на блюдечке Сердару Азмуну. Потом голкипер еще раз выбил мяч куда глаза глядят, но больше до перерыва не ошибался.
Правда и поводы для оплошностей пропали. Бельгийцы уверенно отодвинули игру к центру поля. Вся активность петербуржцев свелась к фланговым рывкам молодого Данила Кругового, да попыткам Азмуна убежать по центру. Круговой разок навешивал перспективно, но Хорват спокойно забрал мяч. Азмун тоже однажды стартовал с поул-позишн, но защитники догнали его и добраться до вратаря не дали.

А вот гости, весь тайм только обозначавшие подходы к штрафной соперника, вдруг взяли и создали главный момент тайма - Ханс Ванакен бил головой под перекладину, но Михаил Кержаков спас.
В самой концовке Вячеслав Караваев все-таки вломился в штрафную справа, заставил бельгийцев в панике вынести мяч на угловой, а зенитовский хорват Ловрен проверил Хорвата из "Брюгге" - вратарь после удара головой забрал мяч намертво.
Страшная концовка
Хозяева выскочили на второй тайм с намерением наконец пустить "Брюгге" на дно. Себастьян Дриусси едва ли не в первой атаке подкараулил отскок и мягко пробил из-за штрафной, но чуть промахнулся. Потом включился Азмун: иранец снова выбегал один на один с Хорватом и снова нарвался на подкат. Пару минут спустя форвард ракетой выскочил на подачу с углового - пробил сильно, но неточно.
И тут "Зенит" едва не захлебнулся в собственных атаках. Деннис взбаламутил оборону хозяев на левом фланге, ворвался в штрафную и с третьего добивания отправил мяч в ворота.
Хозяева отреагировали на пропущенный мяч почти идеально - острейшей атакой, которую должен был завершать голом Караваев, но он тоже промахнулся. А потом пришел черед для самого смачного промаха вечера - Азмун с Артемом Дзюбой вывели Дриусси на пустой угол, а тот от души пробил куда-то совсем не туда.
Наказание было мгновенным: Сергей Семак снял аргентинца с игры и бросил в бой Андрея Мостового, а за компанию поменял Далера Кузяева на новичка Вендела. Бразилец и стал соавтором ответного гола. В момент позиционной атаки он отпасовал подключившемуся Ловрену - защитник мощно зарядил в штангу, мяч отскочил в спину Хорвату и от нее уже в сетку.
До конца игры вратарь "Брюгге" успел исправиться парой сэйвов после ударов Дзюбы и Вендела, а в самой концовке 19-летний де Кетеларе подкараулил момент и расстрелял Кержакова с убойной позиции, принеся гостям победу.

Источник: rsport.ria.ru

футбол чемпионат
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