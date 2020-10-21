Лучше дышать свежим воздухом, заявил на видео во время облавы №3 на безмасочников замминистра Невежину водитель маршрутки в Бердске

«Градус раздражения» от пандемии растет у населения. Сколько пассажиров и водителей оштрафовали утром 21 октября? Смотрите фото и видеорепортаж.

Водители и пассажиры бердских маршруток проверяются на наличие масок

- Я категорически против этих проверок, лучше дышать свежим воздухом, - заявил бердский перевозчик, после того, как его его отловили в ходе «масочного» рейда, проведенного 21 октября на остановке «Универмаг».

21 октября прошел очередной рейд общественного транспорта города Бердска соблюдению по масочного режима и профилактике COVID-19 под руководством заместителя министра транспорта Новосибирской области Вячеслава Невежина. Как обычно, участники рейда проверяли наличие масок у водителей и пассажиров. По словам Вячеслава Невежина, водители и граждане и стали более ответственно относиться к «масочному» режиму, тем более, что перевозчики, после ранее проведенного совещания, были предупреждены о возможных карательных мерах административного характера.

Однако, по наблюдению «Курьер. Среда. Бердск» в целом «градус раздражения» от пандемии растет у населения растет.

Да, водители и пассажиры стараются носить защитные маски (про перчатки даже речи нет), но сама ситуация с коронавирусом людей уже утомляет.

Автор видео Яна Паукштис

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