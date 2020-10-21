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Для кого вакцина от COVID-19 будет бесполезной, объяснил вирусолог

14:31 21.10.2020 Фото: pixabay.com
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В результате введения вакцины от COVID-19 антитела к вирусу плохо вырабатываются у четырех групп людей.

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Антитела к вирусу плохо вырабатываются у четырех групп людей

Люди отличаются друг от друга способностью вырабатывать антитела, но поделить их по этому признаку на четкие группы невозможно. При этом существует категория людей, на которых вакцина действительно может не подействовать. Об этом URA.RU заявил вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн.

Ранее директор центра имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург заявил, что в результате введения вакцины от COVID-19 антитела к вирусу плохо вырабатываются у четырех групп людей. К ним относятся пожилые, пьющие, люди в стрессе и принимающие противовоспалительные препараты.

«В отдельную группу вынесли пожилых людей. Но вот, например, я пожилой человек, вакцину я получил — и у меня хорошая выработка антител. Я знаю другого человека, которому 90 лет, и у него тоже хорошо выработались антитела. Насчет того, что антитела плохо вырабатываются у алкоголиков и представителей других названных групп, я тоже не уверен», — объяснил Альтштейн.

Как отметил вирусолог, плохая выработка антител наблюдается только у людей с иммунодефицитом — на них вакцина от COVID-19 действительно может не подействовать. «Люди отличаются по способности вырабатывать антитела, но выделить их четко на группы довольно сложно. Это зависит не от состояния здоровья, а от особенностей организма, о которых никто не знает», — рассказал эксперт.

Источник: ura.news

COVID-19 вакцина коронавирус пандемия
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