Сбежали из колонии двое осуждённых за кражи и мошенничество

Двое осуждённых за кражи и мошенничество сбежали из колонии-поселения в Ангарске

Осуждённые за кражи и мошенничество Николай Лиханов 1993-го года рождения и Анатолий Сентяков 1995-го года рождения сбежали из участковой колонии-поселения при исправительной колонии №15 в Ангарске, сообщили ИА «ИрСити» в пресс-службе ГУФСИН России по Иркутской области 21 октября.

Сотрудники колонии обнаружили пропажу осуждённых 20 октября. Отмечается, что Лиханов и Сентяков могут скрываться в Свирске, Нижнеудинске, Братске и Зиме. Их разыскивают работники ГУФСИН России и правоохранители.

В пресс-службе ГУ МВД России просят при появлении сведений об их возможном месте нахождения незамедлительно сообщить в полицию 02 (с мобильного 102), по телефону доверия ГУ МВД России по Иркутской области 8 (3952) 21-68-88, в дежурную часть УМВД России по Ангарску — 8 (3955) 53-05-15 или в дежурную часть ГУФСИН России по Иркутской области по телефону 8 (3952) 33-97-56.

Источник: ircity.ru