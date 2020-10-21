Дал 2 млн рублей частному детсаду «Кристаллик» бизнесмена Виктора Голубева бюджет Бердска

Инвестиционный совет признал проект по новому корпусу «Кристаллика» лучшим среди конкурентов — завод «Элизиум» и ИП Болтрукевич. На что пойдут бюджетные деньги?

На 10-летии частного детсада "Кристаллик" были предприниматель Виктор Голубев (на фото - второй слева) и мэр Евгений Шестерни (на фото - третий справа)

На последнем заседании инвестиционный совет Бердска выбрал предприятие, которому в 2020 году предоставят финансовую помощь из бюджета города. Как сообщил «Курьер. Среда. Бердск» замначальника управления экономразвития бердской мэрии Евгений Абельганс, являющийся секретарем инвестсовета, 2 млн получит частный детсад «Кристаллик». Им, напомним, руководит дочь крупнейшего бердского бизнесмена Виктора Голубева.

Анна Викторовна успешно защитила проект на поддержку нового корпуса садика, расположенного по адресу: ул. К. Маркса, 55 — на месте бывшего здания соцзащиты. По словам Абельганса, инвестиционные совет рассматривал три серьезных проекта, претендующих на финансовую помощь из бюджета.

- Было еще два проекта — завода по производству обоев «Элизиум» и предпринимателя Болтрукевича. Но большинством голосов инвестсовет определил победителем именно проект «Кристаллика». Хотя все три проекта были довольно сильные, - пояснил «Курьер. Среда. Бердск» Евгений Александрович.

Члены инвестиционного совета отдали предпочтение детскому саду в связи с социальной значимостью проекта: открытие 120 дополнительных мест для детей, 127 новых рабочих мест. Согласно заявке в течение 10 лет проект должен окупиться, а прибыль от него пойдет на улучшение материально-технической базы и повышение зарплаты сотрудникам. При этом получатель бюджетных инвестиций обязан отчитываться о каждой потраченной копейке. И если будут нарушены условия контракта, деньги придется вернуть.

Частный детсад потратит полученные деньги на погашение кредита, взятого на строительство нового корпуса. «Элизиум» собирался вложить средства в модернизацию оборудования, а ИП Болтрукевич — на открытие колбасного цеха.

Новое здание «Кристаллика» открылось в 2019 году. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», есть предложение выкупить садик у Виктора Голубева в муниципальную собственность. Но пока региональные власти не заявили о своем решении.

В конце сентября 2020 года частный детский сад «Кристаллик» отметил свое 10-летие. С этим событием в здание на ул. Боровой в микрорайоне Молодежном приезжал поздравить мэр Бердск Евгений Шестернин. Этот корпус детсада посещают 150 детей. Акцент педагоги делают на здоровье детей в сотрудничестве с СК «Кристалл» и фондом Александра Карелина. В 2020 году коллектив «Кристаллика занесен на городскую Доску почета.

Совет по инвестиционной деятельности существует в Бердске при горадминистрации по меньшей мере три года. Он организован с целью создания благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности на территории города и оказания имущественной поддержи субъектам малого и среднего предпринимательства.

В состав Совета входят глава Бердска, инвестиционный уполномоченный в городе — это вице-мэр по экономике Жанна Шурова, представители структурных подразделений администрации, предпринимательского сообщества и общественных объединений, депутаты бердского горсовета.

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