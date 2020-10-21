Почему привозят пациентов из Новосибирска, столовую переделали под палату в переполненном роддоме Бердска, рассказала главврач Дробинская

Пациентов лишний раз просят не выходить из палат, пришло письмо об ужесточении карантинных мер, рассказывают роженицы. Маршрутизация пациентов меняется каждый день, отметила Дробинская.

Родильный дом Бердска

Привозят пациенток из Первомайского района Новосибирска в родильный дом Бердска и даже оборудовали столовую под палату. Об этом "Курьер. Среда. Бердск" сообщила бердчанка. Почему проводятся такие манипуляции и, что происходит в роддоме?

- Лежу в стационаре в нашем роддоме. Сюда везут с пациенток с Первомайского района. Причина пока не ясна, то ли закрыли у них под ковидцентр, то ли есть заражённые. К нам пришло письмо, как сказали "сверху," об ужесточении карантинных мер. Еду развозят строго по палатам, моется и дезинфицируется все еще тщательнее, - рассказала жительница Бердска 19 октября.

Также девушка отметила, что медперсонал весь в масках, а пациентов лишний раз просят не выходить из палат.

- Столовую переделали под дополнительную палату. Палаты все практически заполнены. И это за сутки, - подчеркнула бердчанка.

Что происходит в роддоме, прокомментировала "Курьер. Среда. Бердск" главный врач ЦГБ Бердска Алла Дробинская.

- У нас маршрутизация пациентов меняется каждый день в зависимости от обстановки с коронавирусом. А столовую мы вообще убрали в связи с ковидной инфекцией, питание происходит только в палатах, - отметила Алла Николаевна 21 октября.