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Почему привозят пациентов из Новосибирска, столовую переделали под палату в переполненном роддоме Бердска, рассказала главврач Дробинская

13:00 21.10.2020, Алена Романцова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Пациентов лишний раз просят не выходить из палат, пришло письмо об ужесточении карантинных мер, рассказывают роженицы. Маршрутизация пациентов меняется каждый день, отметила Дробинская.

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Родильный дом Бердска
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Почему привозят пациентов из Новосибирска, столовую переделали под палату в переполненном роддоме Бердска, рассказала главврач ДробинскаяЛучше дышать свежим воздухом, заявил на видео во время облавы №3 на безмасочников замминистра Невежину водитель маршрутки в БердскеЕщё 173 новостей

Привозят пациенток из Первомайского района Новосибирска в родильный дом Бердска и даже оборудовали столовую под палату. Об этом "Курьер. Среда. Бердск" сообщила бердчанка. Почему проводятся такие манипуляции и, что происходит в роддоме?

- Лежу в стационаре в нашем роддоме. Сюда везут с пациенток с Первомайского района. Причина пока не ясна, то ли закрыли у них под ковидцентр, то ли есть заражённые. К нам пришло письмо, как сказали "сверху," об ужесточении карантинных мер. Еду развозят строго по палатам, моется и дезинфицируется все еще тщательнее, - рассказала жительница Бердска 19 октября.

Также девушка отметила, что медперсонал весь в масках, а пациентов лишний раз просят не выходить из палат.

- Столовую переделали под дополнительную палату. Палаты все практически заполнены. И это за сутки, - подчеркнула бердчанка.

Что происходит в роддоме, прокомментировала "Курьер. Среда. Бердск" главный врач ЦГБ Бердска Алла Дробинская.

- У нас маршрутизация пациентов меняется каждый день в зависимости от обстановки с коронавирусом. А столовую мы вообще убрали в связи с ковидной инфекцией, питание происходит только в палатах, - отметила Алла Николаевна 21 октября.

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