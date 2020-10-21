Когда начнутся школьные каникулы в Бердске и Новосибирске, стало известно

В Новосибирской области в 314 классах объявили карантин. Частично закрыта 31 школа и 62 детских сада.

Власти Новосибирской области определились с началом и длиной каникул

В школах Новосибирской области каникулы начнутся 26 октября. Об этом сообщил министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук на оперативном совещании в правительстве.

«По итогам заседания штаба принято решение с 26 октября вывести на каникулы все общеобразовательные школы в полном объеме. Осенние каникулы продлятся по 9 ноября. В отношении учреждений среднего профессионального образования решено с 26 октября перевести на дистанционное образование первые курсы, изучающие общеобразовательные предметы», – рассказали в правительстве со ссылкой на министра образования Новосибирской области Сергея Федорчука.

Ранее Федорчук говорил, что после каникул рассматриваются все варианты обучения: от удаленки до полностью очной формы обучения. «Все будет зависеть от эпидситуации». Но он подчеркнул, что младшим классам дистанционное обучение не грозит