21.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Образование

Когда начнутся школьные каникулы в Бердске и Новосибирске, стало известно

12:16 21.10.2020 Фото: pixabay.com
1 0

В Новосибирской области в 314 классах объявили карантин. Частично закрыта 31 школа и 62 детских сада.

% name% title
Власти Новосибирской области определились с началом и длиной каникул

В школах Новосибирской области каникулы начнутся 26 октября. Об этом сообщил министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук на оперативном совещании в правительстве.

«По итогам заседания штаба принято решение с 26 октября вывести на каникулы все общеобразовательные школы в полном объеме. Осенние каникулы продлятся по 9 ноября. В отношении учреждений среднего профессионального образования решено с 26 октября перевести на дистанционное образование первые курсы, изучающие общеобразовательные предметы», – рассказали в правительстве со ссылкой на министра образования Новосибирской области Сергея Федорчука.

Ранее Федорчук говорил, что после каникул рассматриваются все варианты обучения: от удаленки до полностью очной формы обучения. «Все будет зависеть от эпидситуации». Но он подчеркнул, что младшим классам дистанционное обучение не грозит

каникулы учебный год
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Нужно ли продлевать длительность каникул?

Ольга, 21 октября 2020 12:42
Странно, школа 11 сказали каникулы с 2 ноября.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскСпецвыпуск "Заплати за коммуналку из дома: инструкция для бердчан в СОVID-19" вышел в газете "Курьер. Среда. Бердск" 7 октября 2020
13:10 21-10-2020
Спецвыпуск
Скончался заболевший COVID-19 протоиерей Димитрий Смирнов
13:02 21-10-2020
Скончался заболевший COVID-19 протоиерей Димитрий Смирнов
БердскПочему привозят пациентов из Новосибирска, столовую переделали под палату в переполненном роддоме Бердска, рассказала главврач Дробинская
13:00 21-10-2020
Почему привозят пациентов из Новосибирска, столовую переделали под палату в переполненном роддоме Бердска, рассказала главврач Дробинская
До какого числа продлят оформление новых детских пособий в России? Скорее узнайте
12:58 21-10-2020
До какого числа продлят оформление новых детских пособий в России? Скорее узнайте
Лунный календарь благоприятных дней на ноябрь 2020 года
12:46 21-10-2020
Лунный календарь благоприятных дней на ноябрь 2020 года
7 важных причин кушать лук ежедневно
12:27 21-10-2020
7 важных причин кушать лук ежедневно
Сможет ли вакцина избавить мир от COVID-19, объяснил эксперт
12:27 21-10-2020
Сможет ли вакцина избавить мир от COVID-19, объяснил эксперт
Новые ограничения ввел из-за COVID-19 c 21 октября 2020 губернатор Травников
12:25 21-10-2020
Новые ограничения ввел из-за COVID-19 c 21 октября 2020 губернатор Травников
Когда начнутся школьные каникулы в Бердске и Новосибирске, стало известно 1
12:16 21-10-2020
Когда начнутся школьные каникулы в Бердске и Новосибирске, стало известно
БердскЛучше дышать свежим воздухом, заявил на видео во время облавы №3 на безмасочников замминистра Невежину водитель маршрутки в Бердске 3
12:11 21-10-2020
Лучше дышать свежим воздухом, заявил на видео во время облавы №3 на безмасочников замминистра Невежину водитель маршрутки в Бердске