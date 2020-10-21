Почему каждый третий россиянин сохраняет старые номера при покупке новой машины?

Треть новосибирцев оставляет старые номера при покупке нового авто

Автомобильный сайт Дром спросил у автолюбителей ставят ли они на новую машину свои старые номера. По результатам опроса 30% жителей Новосибирской области ответили положительно: 19% сохраняют за собой «красивое» сочетание цифр или букв, а 11% «привыкли к ним». При этом 61% новосибирцев меняют вместе с машиной и регистрационные знаки, а 8% не знали о такой возможности.

Результаты всероссийского голосования полностью совпадают. Интересно, что чаще всего из-за «красоты» номера оставляют в Курганской и Иркутской областях. Этот вариант ответа выбрали по 24% опрошенных из этих регионов. По привычке сохраняют регистрационные знаки больше всего жителей Московской области – 16,5%. В Ямало-Ненецком автономном округе большинство – 74% не тратят время на смену номеров.

«Были раньше номера О002ЕС. Покупал их в ГАИ в далёком 2009 году «по блату». Они сменили пять моих автомобилей за 10 лет. Потом машину нужно было быстро продать, отдал вместе с ними. После все номера попадались обычные и смысла их оставлять не видел», – рассказал свою историю один из участников опроса.



Всероссийский опрос проводился с 1 по 7 сентября 2020 года среди пользователей сайта drom.ru. В нем приняло участие 12 640 человек. Напомним, с 1 января 2022 года «красивые» номера можно будет купить, оплатив пошлину через Госуслуги. Их стоимость доходит до 600 000 рублей.

Источник: пресс-служба drom.ru