Каждый пятый россиянин не планирует участвовать в новогодних гуляниях из-за COVID-19

Более 20% россиян откажутся от новогодних гуляний из-за боязни коронавируса

Лишь 13% россиян готовы участвовать в массовых мероприятиях и вечеринках на Новый год, если не будет официальных запретов, говорится в опросе банка "Открытие".

Более 20% россиян намерены отказаться от новогодних вечеринок из-за опасения заразиться COVID-19. Такие данные следуют из опроса банка "Открытие", результаты которого есть в распоряжении ТАСС.

"21% россиян намерены отказаться от новогодних вечеринок из-за боязни заразиться коронавирусом. Наиболее осторожны в этом отношении жители Московского региона (29%) и Северного Кавказа (28%), наименее осмотрительны жители Дальневосточного (14%) и Уральского (15%) федеральных округов", - отметили в банке.

При этом 31% респондентов пока не определились, будут ли они участвовать в массовых новогодних торжествах. Лишь 13% россиян готовы участвовать в массовых мероприятиях и вечеринках на Новый год, если не будет официальных запретов. Еще 5% опрошенных готовы отправиться в новогоднее путешествие по России, еще 2% планируют отметить Новый год за границей.

Вместе с тем 36% россиян верят, что в 2021 году вернутся к "доковидной" жизни без ограничений. При этом для 15% опрошенных очевидно, что ограничения не имеют смысла и поэтому будут отменены, еще 12% полагают, что эпидемия угаснет сама, а 9% связывают своими оптимистичные ожидания с появлением новой вакцины, следует из результатов опроса. Однако большинство населения страны (41% респондентов) считает, что пандемия в новом году не закончится.

Опрос был проведен банком "Открытие" 16-19 октября по репрезентативной выборке среди 1 тыс. россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тыс. человек.

Источник: ТАСС