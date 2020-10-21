Забеременевшего россиянина направили к гинекологу

Россиянину диагностировали беременность и отправили к гинекологу

В уфимской больнице №21 пациенту диагностировали беременность и направили его на прием к гинекологу. Об этом сам пациент рассказал на странице "ВКонтакте

В больницу Салават А. попал 15 октября с осложнением после ОРВИ в виде двустороннего пансинусита. А через четыре дня мужчина сообщил на своей странице "ВКонтакте", что ему выдали странную историю болезни. В документе, подписанном лечащим врачом, среди прочего значилось, что у пациента наблюдается беременность, а в рекомендациях к лечению была указана "консультация гинеколога".

"Как это назвать, невнимательность, халатность? Прошу Минздрав Республики Башкортостан обратить на это внимание", — написал Салават на своей страничке в соцсети.