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Забеременевшего россиянина направили к гинекологу

13:41 21.10.2020 Фото: pixabay.com
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Мужчина пошутил, что ребенка думает оставить, а на материнский капитал погасить ипотеку.

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Россиянину диагностировали беременность и отправили к гинекологу

В уфимской больнице №21 пациенту диагностировали беременность и направили его на прием к гинекологу. Об этом сам пациент рассказал на странице "ВКонтакте

В больницу Салават А. попал 15 октября с осложнением после ОРВИ в виде двустороннего пансинусита. А через четыре дня мужчина сообщил на своей странице "ВКонтакте", что ему выдали странную историю болезни. В документе, подписанном лечащим врачом, среди прочего значилось, что у пациента наблюдается беременность, а в рекомендациях к лечению была указана "консультация гинеколога".

"Как это назвать, невнимательность, халатность? Прошу Минздрав Республики Башкортостан обратить на это внимание", — написал Салават на своей страничке в соцсети.

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