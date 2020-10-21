Пьяный дебошир вызвал себе на подмогу полицию в Новосибирске

Сначала он напал с кулаками на продавцов павильона по продаже беляшей, но после вмешательства сотрудников соседнего магазина сотовой связи переключился уже на них.

Пьяный дебошир вызвал на помощь полицию

Бойцы ГБР Агентства Безопасности ГВАРДИЯ пресекли грубое нарушение общественного порядка нетрезвым гражданином в салоне сотовой связи.

19 октября в 18:17 в дежурную часть Агентства поступил сигнал тревоги из магазина сотовой связи, расположенного на площади Карла Маркса в Ленинском районе Новосибирска. Бойцы ГБР прибыли через минуту и по просьбе продавцов выпроводили на улицу пьяного мужчину, мешавшего работать. Оказавшийся за дверями дебошир тем не менее успокоиться не пожелал: угрожая физической расправой всем присутствующим, он попытался взять салон штурмом. Однако силы оказались не равны, и, быстро поняв это, хулиган вызвал по телефону подмогу — полицию.

Бойцам ГБР свидетели происшествия сообщили, что пьяный дебошир сначала напал с кулаками на продавцов павильона по продаже беляшей, но после вмешательства сотрудников соседнего магазина сотовой связи переключился уже на них.

Тем временем к месту происшествия прибыл вызванный наряд полиции. Ему гвардейцы и передали нарушителя порядка для дальнейшего разбирательства.

Источник: АБ Гвардия