Пьяный дебошир вызвал себе на подмогу полицию в Новосибирске

Бойцы ГБР Агентства Безопасности ГВАРДИЯ пресекли грубое нарушение общественного порядка нетрезвым гражданином в салоне сотовой связи.
19 октября в 18:17 в дежурную часть Агентства поступил сигнал тревоги из магазина сотовой связи, расположенного на площади Карла Маркса в Ленинском районе Новосибирска. Бойцы ГБР прибыли через минуту и по просьбе продавцов выпроводили на улицу пьяного мужчину, мешавшего работать. Оказавшийся за дверями дебошир тем не менее успокоиться не пожелал: угрожая физической расправой всем присутствующим, он попытался взять салон штурмом. Однако силы оказались не равны, и, быстро поняв это, хулиган вызвал по телефону подмогу — полицию.
Бойцам ГБР свидетели происшествия сообщили, что пьяный дебошир сначала напал с кулаками на продавцов павильона по продаже беляшей, но после вмешательства сотрудников соседнего магазина сотовой связи переключился уже на них.
Тем временем к месту происшествия прибыл вызванный наряд полиции. Ему гвардейцы и передали нарушителя порядка для дальнейшего разбирательства.
Источник: АБ Гвардия