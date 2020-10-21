Пустят на мясо Проталинку, Умку и Зорьку, заявил администратор Кирилл Петроченко и открыл сбор денег на выкуп лошадей в Бердске. Скандал в конном клубе «Эдельвейс»

Проталинку продали за 60 тыс. рублей

Спасал от живодерни трех лошадей администратор клуба КСК «Эдельвейс» Кирилл Петроченко в Бердске. Помогали ему в этом и неравнодушные к участи благородных животных бердчане.

Лошадей пустят на мясо

Шокирующий пост был выложен 19 октября в группе «КСК «Эдельвейс» соцсети Вконтакте:

-Дорогие друзья! Взываю вас о помощи нашему клубу. В нашем клубе беда, владелец здания отказывает в аренде и все распродает (по причине своих долгов, не думая о судьбах своих животных). Помимо тех лошадей, что принадлежат мне, есть другие: Проталинка, Умка, Зорька. Лошади выставлены на продажу (как они не нужны владельцу здания). И одна из лошадок уже попала в плохие руки. Остальных лошадушек, если не продадутся, ждет страшная учесть, одна за одной они будут отправляться на мясо. Мои финансы не располагают выкупить всех, но если мы дружно поможем лошадкам и дадим шанс на хорошую заботу, правильный уход (а не ту судьбу что им готовят владельцы лошадей), у них будет шанс учить дальше деток, жить дальше, радуясь лучам солнца, в любви и нашей с вами заботе. Очень тяжело осознавать свою беспомощность перед всем этим бесчинством.

Кирилл Петроченко просил помочь неравнодушных людей помочь выкупить лошадок и прислать на счет средства - кто сколько сможет.

Администратор обозначил стоимость каждой лошади: Проталинка — 60 тыс. рублей, Умка — 80 тыс. рублей, Зорька — 80 тыс. рублей.

Позже появилась запись, что Кирилл продал своего коня Дакара, часть денег прислали бердчане. Умка была выкуплена. Оставалось спасти Проталинку и Зорьку.

Вечером 20 октября появилось в группе был выставлен пост следующего содержания:

-Сегодня мы выкупили Проталинку, собрав нужную сумму, 20 тысяч собрали неравнодушные люди, спасибо вам огромное, что вы не оставили нас в беде. И 40 тысяч вложила Людмила. Сегодня нам сказали, что мы обязательно заберем Зорьку тоже. Но, к сожалению, или же к счастью, ее оставляют себе, чтобы после съезда всех лошадей пасти коров.

Кирилл добавил, что 21 октября владелец конюшни приказала собирать им вещи и освобождать здание. Сбор средств для выкупа лошадей администратор закрыл.

Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» 21 октября Кирилл Петроченко, он с 6-летнего возраста общается и занимается с лошадьми. В клуб «Эдельвейс» он пришел на постой с двумя лошадьми в сентябре этого года. Занимался с детьми и взрослыми верховой ездой и ипотерапией.

-Хозяйка сказала, чтобы я съезжал, так как они решили на семейном совете, что лошади им не нужны. Будут открывать хозяйственной направление. До этого я вносил арендную плату, поэтому и спросил: как так? Сказала, что всех лошадей выставляет на продажу. Но я знал, в какие руки они попадут.

Кирилл заявил: он знал, что лошади отправятся на живодерню. Иначе не писал бы об этом в своем сообщении.

-Сегодня нас попросили съехать. Умку мы подарили многодетной семье в Каргат. Вчера мы выкупили и Проталинку. 40 тыс. рублей дала наша хорошая знакомая и 20 тыс. рублей собрали люди. Зорьку хозяйка оставит себе, никому не отдаст.

Чтобы выкупить Умку, Кирилл продал своего коня Дакара.

«Мне слава живодерки не нужна»

Год назад Людмила Чурилова открыла конный клуб «Эдельвейс».

-Хотели организовать развлекательно-оздоровительный комплекс. Чтобы заниматься с детьми-инвалидами и вообще с людьми, у которых проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Потому что лучше чем лошадь никто не излечит эти вещи. События этого года, коронавирус, внес коррективы. У нас все было закрыто длительное время. Выживали, как могли, - рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Людмила Чурилова.

По словам Людмилы Анатольевны, за этот год она полностью поменяла свой взгляд на конный мир. Она думала, что коли лошади благородные животные, то и люди, находящиеся рядом с ними, должны быть такими же. На поверку оказалось не так.

-Его (Петроченко, прим. ред.) вообще не касаются мои трудности финансового характера. Я просто хочу закрыть это дело и морально отдыхать. Устала.

-Кирилл встал к нам на постой. Понятно, у человека затруднения финансовые. Я ему сказала, что до 1 декабря он стоит бесплатно, только управляется полностью с нашей конюшней. У меня было шесть лошадей. Двоих мы продали чуть пораньше. Они ушли в частное подворье. Ни на какую бойню. В Тогучинский район. Пони уехала в частную конюшню в Санкт-Петербург. 19 октября он ко мне пришел и говорит, что написал репост в Вконтакте. И когда я увидела, что про меня написали в СМИ с его комментариев, у меня просто волосы на голове встали дыбом. Меня знают многие, с какими глазами я теперь должна на людях появляться — пришла живодерка. Никто никого не отправлял на живодерню.

По словам Людмилы Анатольевны, Умку хотела забрать на частное подворье жительница Каргата, а она уступила ее Кириллу. Не подумала.

-Я не отправляю лошадей на живодерню. Продаю их в добрые руки, - еще раз подчеркнула Людмила Анатольевна.

Хозяйка конюшни пеняет на то, что никто не позвонил ей, не приехал, чтобы узнать истинное положение дел. Раздули историю однобоко.

-Я не буду обращаться в суд о защите своего достоинства, не буду объявлять о мошенничестве. Заберу у него расписку и Умку оставлю здесь. А сам он пусть собирается и уезжает. Если он уходит с Умкой, я буду с ним судиться. Мне слава живодерки не нужна.

Утром 21 октября Людмила Анатольевна сообщила, что Умку забрала женщина из Каргата.

-Я ему сказала, что хоть один хороший поступок он совершил. Лошадь попала в добрые руки. Теперь только все нужно забыть, как страшный сон.

Она человек гуманный

По словам депутата бердского горсовета Никола Сычева, у Людмилы Чуриловой был хороший социальный проект. Все задумано было прекрасно.

-Жизнь есть жизнь. Пандемия навалилась на весь мир. Это отразилось на бизнесе. У Людмилы Чуриловой нет никакой соцподдержки. Людям нужно давать зарплату, лошадей нужно кормить. Я знаю Людмилу Анатольевну неплохо. Такое, чтобы она отправляла лошадей на убой — это неправда. Она человек гуманный. Лошади уйдут в добрые руки.

Официальное письмо конного клуба «Эдельвейс»

В октябре 2019 года состоялось открытие конного клуба «Эдельвейс». Организаторы клуба были все новички в этом новом социальном проекте. Мы планировали оказывать услуги: постой лошадей, верховые прогулки, иппотерапия, обучение навыкам верховой езды, фотосессии и другие.

Опыт приходит со временем. Но в нашу деятельность вмешалась пандемия. Тут и так наработки не было, а здесь еще эта оказия.

От государства и муниципалитета не было никакой поддержки. Если зимой 2019-2020 г.г. мы проводили только легкие прогулки и езду на санях, то в апреле 2020 года все услуги приостановили. Таков был закон. А за его нарушение большие штрафы. И получается так, что мы еще не набрались опыта и сил, а наша работа приостановилась – ни зарплаты специалистам, ни денег на содержание лошадей. Конный клуб пришел к банкротству.

Проект хороший, ему еще развиваться бы, но так сложилась ситуация и мы в нее попали не одни. Из более 30 конных клубов в Новосибирской области почти большая их часть приостановила свою деятельность.

Мы никого в этом не виним – это жизнь, это рынок, и он жесток. И то что некоторые господа представили меня убийцей животных, пусть это будет на их совести.

Я пыталась выйти из этой ситуации: найти инвесторов, спонсоров, продать или сдать в аренду фирму, но данная услуга для городского сообщества специфическая и не стала востребованной в бизнес сообществе.

Что здесь лукавить, деятельность клуба носит социальный характер, а сейчас в период пандемии все социально-ориентированные фирмы приостановили свою деятельность, а такие как наши частные закрылись или на грани банкротства.

Об этой ситуации знал и господин Петроченко. Эту ситуацию ощутили и постоянные наши клиенты, которым мы ограничили оказание услуг.

А то, что в ряде бердских СМИ выдали информацию, что мы загубим лошадей, то это полнейшая ложь. Мы молодой клуб, не окрепший и не выдержавший испытаний судьбы, но каждую лошадку мы определили в добрые руки.

Мы провели определенную рекламную работу. Нашли покупателей. Так пони у нас уже уехал в пони-клуб в Питер, две лошадки в Тогучин в частное подворье, остальные ждут своих новых владельцев.

Можно согласиться с тем, что мы не справились с данной социальной услугой.

На наш взгляд если такая социальная услуга востребована в городе Бердске, то городское сообщество может обратиться к органам муниципальной власти организовать ее на нашей базе, мы готовы продать или передать в аренду все свое имущество. Мы не исключаем и такой сценарий событий.

Поэтому прошу бердчан, наших клиентов извинить нас за неоправданную веру и надежду, так сложилась у нас ситуация.

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