Расхватали все ртутные и электронные градусники в пандемию жители Бердска. Остались лишь дорогущие - за 1200 и 2100 рублей

Фармацевт утверждает, такая ситуация сложилась из-за резкого увеличения числа заболевших. В единственной из 4 аптек на прилавке красовался один электронный градусник за 312 рублей.

Единственный электрический термометр в Бердской аптеке

В бердских аптеках больше невозможно купить ртутный градусник. Об этом сообщают читатели «Курьер. Среда. Бердск». На подобные сообщения можно наткнуться, читая группы города в социальной сети «Вконтакте». Люди на столько отчаялись, что хотят купить их с рук или обменять термометр на вкусняшку.

«Курьер. Среда. Бердск» побывал в 4 аптеках города и узнал, действительно ли на 21 октября 2020и в продаже больше не осталось ртутных градусников.

В аптеке «Мелодия здоровья» на сегодня нет ртутных термометров, также в наличии не осталось и электронных градусников. Фармацевт утверждает, данная ситуация сложилась из-за резкого увеличения числа заболевших. Когда в аптеке снова будут термометры, женщина не знает, она отметила, что последний электронный градусник купили два дня назад.

Схожая ситуация и в «Аптеке 54», но там ещё остался один электронный градусник за 700 рублей.

«Аптека Бердска» имеет в наличии только инфракрасный градусник стоимостью 2100 рублей, более экономной альтернативы ему нет.

В четвертой аптеке «Фармакопейка» нам повезло: на прилавке красовался 1 электронный градусник за 312 рублей.

Жители Бердска используют ртутные термометры, потому что они дешевле и более точно измеряют температуру.

Однако, есть и те, которые утверждают, что ртутный градусник хуже в применении.

- Обычный градусник, который ртутный, очень сложно стряхнуть, у меня много раз было такое, что ртуть разрывалась в самом градуснике. Да, может электронный термометр неточно измеряет температуру тела, но эта погрешность буквально 2 десятые единицы от числа, - убеждена бердчанка Людмила.