21.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Здоровье

Расхватали все ртутные и электронные градусники в пандемию жители Бердска. Остались лишь дорогущие - за 1200 и 2100 рублей

15:00 21.10.2020, Дарья Моисеенко Фото: Дарьи Моисеенко
0

Фармацевт утверждает, такая ситуация сложилась из-за резкого увеличения числа заболевших. В единственной из 4 аптек на прилавке красовался один электронный градусник за 312 рублей.

% name% title
Единственный электрический термометр в Бердской аптеке
Сюжет: Вторая волна COVID-19
% name% title

Расхватали все ртутные и электронные градусники в пандемию жители Бердска. Остались лишь дорогущие - за 1200 и 2100 рублейПочему привозят пациентов из Новосибирска, столовую переделали под палату в переполненном роддоме Бердска, рассказала главврач ДробинскаяЕщё 174 новостей

В бердских аптеках больше невозможно купить ртутный градусник. Об этом сообщают читатели «Курьер. Среда. Бердск». На подобные сообщения можно наткнуться, читая группы города в социальной сети «Вконтакте». Люди на столько отчаялись, что хотят купить их с рук или обменять термометр на вкусняшку.

«Курьер. Среда. Бердск» побывал в 4 аптеках города и узнал, действительно ли на 21 октября 2020и в продаже больше не осталось ртутных градусников.

В аптеке «Мелодия здоровья» на сегодня нет ртутных термометров, также в наличии не осталось и электронных градусников. Фармацевт утверждает,  данная ситуация сложилась из-за резкого увеличения числа заболевших. Когда в аптеке снова будут термометры, женщина не знает, она отметила, что последний электронный градусник купили два дня назад.

Схожая ситуация и в «Аптеке 54», но там ещё остался один электронный градусник за 700 рублей.

«Аптека Бердска» имеет в наличии только инфракрасный градусник стоимостью 2100 рублей, более экономной альтернативы ему нет.

В четвертой аптеке «Фармакопейка» нам повезло: на прилавке красовался 1 электронный градусник за 312 рублей.
Жители Бердска используют ртутные термометры, потому что они дешевле и более точно измеряют температуру.

Однако, есть и те, которые утверждают, что ртутный градусник хуже в применении.

- Обычный градусник, который ртутный, очень сложно стряхнуть, у меня много раз было такое, что ртуть разрывалась в самом градуснике. Да, может электронный термометр неточно измеряет температуру тела, но эта погрешность буквально 2 десятые единицы от числа, - убеждена бердчанка Людмила.

#COVID пандемия коронавируса ртутный градусник термометр
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Каким термометром вы измеряете температуру тела?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Торгуют местом на очередь на КТ предприимчивые "пациенты"
15:58 21-10-2020
Торгуют местом на очередь на КТ предприимчивые
БердскЗакроют ли после смерти учителя физики от COVID-19 в Искитиме школы Бердска? Переведут на дистанционку?
15:51 21-10-2020
Закроют ли после смерти учителя физики от COVID-19 в Искитиме школы Бердска? Переведут на дистанционку?
Молитва матери о сыне для помощи в трудной ситуации
15:40 21-10-2020
Молитва матери о сыне для помощи в трудной ситуации
Скончались 317 пациентов, зараженные COVID-19, за сутки на 21 октября в России
15:37 21-10-2020
Скончались 317 пациентов, зараженные COVID-19, за сутки на 21 октября в России
Сколько людей заразилось COVID-19 за сутки на 21 октября в России? Это шок
15:32 21-10-2020
Сколько людей заразилось COVID-19 за сутки на 21 октября в России? Это шок
Каждый пятый россиянин не планирует участвовать в новогодних гуляниях из-за COVID-19
15:30 21-10-2020
Каждый пятый россиянин не планирует участвовать в новогодних гуляниях из-за COVID-19
Задержал директора и педагога центра допобразования после взрыва на противотанковом патроне 14-летнего мальчика СК
15:14 21-10-2020
Задержал директора и педагога центра допобразования после взрыва на противотанковом патроне 14-летнего мальчика СК
Фармацевт руководила продажей наркотиков в аптеке Новосибирска
15:08 21-10-2020
Фармацевт руководила продажей наркотиков в аптеке Новосибирска
БердскРасхватали все ртутные и электронные градусники в пандемию жители Бердска. Остались лишь дорогущие - за 1200 и 2100 рублей
15:00 21-10-2020
Расхватали все ртутные и электронные градусники в пандемию жители Бердска. Остались лишь дорогущие - за 1200 и 2100 рублей
Ошибочка вышла: В чем разница федеральной и региональной статистики по COVID-19, ответил минздрав Новосибирска
14:57 21-10-2020
Ошибочка вышла: В чем разница федеральной и региональной статистики по COVID-19, ответил минздрав Новосибирска