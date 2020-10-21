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Сняли с рейса автобус №7 из-за конфликта во время облавы на безмасочников с вице-мэром Захаровым Бердска?

14:22 21.10.2020, Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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По словам очевидцев инцидента, водитель автобуса попросил предоставить удостоверение заместителя главы. Владимир Захаров заявил, что в рамках рейда с замминистра ни один общественный транспорт не сняли с маршрута — права не имеют.

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Облава на безмасочников состоялась сегодня, 21 октября

Утром 21 октября сняли с рейса один автобус №7. Как рассказали «Курьер. Среда. Бердск» очевидцы, это произошло на остановке «Универмаг» в то время, когда проходил рейд по общественному транспорту по соблюдению масочного режима с участием замминистра транспорта Новосибирской области.

- Зашла толпа проверяющих в автобус, о чем-то говорили, водитель потребовал документы и в скором времени поехал в гараж — его сняли с маршрута. Надо оградить водителя от давления чиновников, - рассказала бердская активистка Наталья Слесарева.

Ей показалось, что участвовавший в рейде вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров на просьбу водителя показать удостоверение ответил отказом, что и стало якобы причиной отстранения его от работы. Владимира Николаевича "улыбнула" такая интерпретация происходящего.

- Если меня узнали пассажиры, не думаю, что водитель меня не узнал. Документы у меня никто не просил, хотя я ношу их всегда с собой. И я бы их предъявил. Благодаря вашим статьям в том числе меня весь Бердск знает в лицо, - пояснил Захаров, заявив, что у него нет полномочий снимать водителей с линии, это прерогатива перевозчика — будь то частник или муниципал. - В рамках рейда мы никого не снимали с линии.

Муниципальный автобус №7 действительно ушел с рейса, но не потому, что произошел конфликт с чиновниками в связи с неожиданной проверкой на дороге. По словам директора Бердского АТП Елены Бороздиной, у автобуса сломались стоп-сигналы, что не позволяет ему перевозить пассажиров.

- Сигналы не горели. Автобус сняли. Но было три резервных транспорта. Жители микрорайона Раздольного не пострадали. Автобус не отсутствовал. Сразу же произвели замену. У нас бывает такое, что горожане звонят с сообщениями: у автобусов не работают стоп-сигналы. Они выходят на линию исправными, но в процессе эксплуатации, тряски бывает всякое, - прокомментировала «Курьер. Среда. Бердск» Елена Викторовна.

По ее словам, следом за автобусом ехал начальник отдела эксплуатации ПАТП и увидел, что не горят стоп-сигналы. Машину отправили на ремонт. Сейчас она проходит санитарную обработку и в ближайшее время вернется на маршрут.
- Это технический момент, никакого отношения к проверке масочного режима не имеющий, - уточнила Бороздина.

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автобус №7 конфликт масочный режим рейд Наталья Слесарева Владимир Захаров Елена Бороздина
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От редакции

Вы надеваете маску в транспорте?

Следствие вели Колобки, 21 октября 2020 15:37
Очевидно же, зашёл Захаров, и потухли стопари

Ржем всей маршруткой
Владимир, 21 октября 2020 15:45
Я их вообще никого не обязан знать.Водитель прав!Обнаглели.

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