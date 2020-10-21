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Снова открывают 3 обсерватора в лагерях для минздрава в Новосибирске

14:16 21.10.2020 Фото: obskie-zori.ru
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За весь период через обсерваторы прошло 1623 человека, в том числе 228 – через медицинский обсерватор, в статус которого был переведен санаторий «Обские зори».

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Весной обсерваторы начали работать 4 апреля

Три учреждения, подведомственные департаменту по социальной политике мэрии города Новосибирска, – МБУ «Социально-оздоровительный центр граждан пожилого возраста и инвалидов «Лунный камень», МБУ «Городской центр социальной помощи семье и детям «Заря» и МБУ «Комплексный социально-оздоровительный центр «Обские зори» – готовятся к перепрофилированию, сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.

Отмечается, что учреждения уже прекратили прием пациентов и готовы предоставить, в случае необходимости, помещения для нужд минздрава. Эта работа будет осуществляться под методическим руководством министерства здравоохранения Новосибирской области и управления Роспотребнадзора по Новосибирской области.

В мэрии уточнили, что для подготовки учреждений – заключения договоров, переоборудования, дооснащения – потребуется не менее недели.

Весной обсерваторы начали работать 4 апреля. Свои площадки для них предоставили пять муниципальных учреждений: МБУ «Комплексный социально-оздоровительный центр «Обские зори», МБУ «Социально-оздоровительный центр граждан пожилого возраста и инвалидов «Лунный камень», МАУДО «Санаторный оздоровительный центр круглогодичного действия «Березка», МБУ «Городской центр социальной помощи семье и детям «Заря», а также МКУДО «Детский санаторный оздоровительный лагерь круглогодичного действия «Тимуровец».

За весь период через обсерваторы прошло 1623 человека, в том числе 228 – через медицинский обсерватор, в статус которого был переведен санаторий «Обские зори». Там размещались люди, контактировавшие с зараженными. Всего в пяти учреждениях было выявлено 100 человек с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19.

COVID-19 коронавирус пандемия
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