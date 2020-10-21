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Задержал директора и педагога центра допобразования после взрыва на противотанковом патроне 14-летнего мальчика СК

15:14 21.10.2020 Фото: pixabay.com
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У ребенка в руках сдетонировал противотанковый патрон времен Великой Отечественной войны. От полученных ранений ребенок скончался.

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В г. Лобне задержаны директор центра и педагог дополнительного образования, подозреваемые в незаконном обороте оружия и халатности, приведшей к смерти ребенка

Следователем следственного отдела по г. Химки ГСУ СК России по Московской области задержаны директор центра и педагог дополнительного образования, подозреваемые в незаконном обороте оружия и халатности, приведшей к смерти ребенка (ч.2 ст. 293 УК РФ и ч.2 ст. 222 УК РФ).

По предварительным данным следствия, 20 октября 2020 года в г.Лобне 14-летний мальчик находился в центре дополнительного образования, где у него в руках сдетонировал противотанковый патрон времен Великой Отечественной войны. От полученных ранений ребенок скончался.

Следователями и криминалистами ГСУ СК России по Московской области проведён осмотр места происшествия с привлечением инженеров-взрывотехников, назначен комплекс судебных экспертиз, изъята необходимая документация. По местам жительства подозреваемых проведены обыски. Следователи и криминалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также причины и условия приведшие к трагедии.

Источник: mosobl.sledcom.ru

боеприпас взрыв
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