Фармацевт руководила продажей наркотиков в аптеке Новосибирска

В Новосибирске сотрудники полиции пресекли деятельность группы лиц, осуществлявшей сбыт лекарственных препаратов, содержащих сильнодействующие вещества

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Новосибирской области пресечена деятельность преступной группы, участники которой подозреваются в организации производства и сбыта лекарственных препаратов, содержащих сильнодействующие вещества.

В состав группы входили трое жителей города Новосибирска в возрасте 26, 35 и 45 лет. Подозреваемые были задержаны при силовой поддержке отряда специального назначения «Гром» областной полиции после передачи сильнодействующих веществ. В ходе досмотра автомобиля, принадлежащего 45-летней подозреваемой, сотрудниками УНК ГУ изъято сильнодействующее вещество - тропикамид массой 1 523 грамма, упакованное в 150 коробок. Данный препарат она приобрела и хранила с целью сбыта. Всего у подозреваемых изъято около 53 килограммов тропикамида и около 100 граммов прегабалина.

Как установили полицейские, поставку и сбыт лекарственных препаратов, содержащих сильнодействующие вещества, фигуранты организовали с декабря 2019 года через аптечный пункт, расположенный в Кировском районе города Новосибирска. Согласно распределению ролей 45-летняя фармацевт осуществляла общее руководство преступной группой, контролировала постановку сильнодействующих препаратов на учет, как безрецептурных товаров, снятие маркировок и дальнейший сбыт. В обязанности 26-летней сотрудницы аптеки входили заказ и сбыт лекарственных препаратов, содержащих сильнодействующие вещества. Подбор клиентов и сбыт препаратов осуществлял третий участник группы - 35-летний предприниматель. На протяжении длительного времени, действуя по отлаженной схеме, члены преступной группы сбывали сильнодействующие вещества из рук в руки исключительно знакомому кругу лиц из числа наркозависимых.

По установленным фактам возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 234 Уголовного кодекса Российской Федерации (Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта).

Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

За совершение данных преступлений санкция статьи предусматривает наказание до восьми лет лишения свободы.

Источник: 54.мвд.рф