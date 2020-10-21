Стабильно напряженно: Сбила самолет Азербайджана ПВО Армении

С 27 сентября в зоне карабахского конфликта идут интенсивные бои. ВС Азербайджана обстреливают мирные города и села Карабаха, уничтожая жилые дома и гражданские инфраструктуры. В результате мощных ударов есть погибшие и пострадавшие среди мирного населения Карабаха. В Армении и Карабахе объявлено военное положение.

Ситуация в Нагорном Карабахе остается напряженной

Ситуация на передовой в зоне карабахского конфликта, по сообщению Минобороны Армении, остается стабильно напряженной.

Карабахские силы ПВО сбили азербайджанский самолет, сообщила на своей странице в Facebook пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

Արցախի ՊԲ ՀՕՊ ստորաբաժանումները հարավային ուղղությամբ ժամը 8:30-ի սահմաններում խոցել են հակառակորդի ինքնաթիռ։Իրավիճակը... Опубликовано Shushan Stepanyan Вторник, 20 октября 2020 г.

"Подразделения ПВО Армии обороны Арцаха около 08:30 сбили самолет противника. Ситуация остается стабильно напряженной", - написала Степанян.

С 27 сентября в зоне карабахского конфликта идут интенсивные бои. ВС Азербайджана обстреливают мирные города и села Карабаха, уничтожая жилые дома и гражданские инфраструктуры. В результате мощных ударов есть погибшие и пострадавшие среди мирного населения Карабаха. В Армении и Карабахе объявлено военное положение.

Запланированное на 10 октября гуманитарное перемирие (по итогам московских консультаций) было сорвано азербайджанской армией. Неделю спустя Ереван и Баку во второй раз решили объявить перемирие в гуманитарных целях с 00:00 18 октября.

Но и теперь с передовой поступают сообщения о том, что азербайджанская сторона нарушает режим прекращения огня и предпринимает активные действия на разных участках фронта.