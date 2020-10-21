21.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Здоровье / Общество

Ошибочка вышла: В чем разница федеральной и региональной статистики по COVID-19, ответил минздрав Новосибирска

14:57 21.10.2020 Фото: pixabay.com
0

Региональный оперштаб распространил сообщение, в котором говорится, что «Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека произведена корректировка данных о количестве случаев коронавирусной инфекции, выявленных на территории Новосибирской области

% name% title
Оперштаб Новосибирской области заявил о 169 новых случаях коронавируса

Заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксёнова, объяснила различия в федеральной и региональной статистике по заболевшим коронавирусом.

Разница, по словам замминистра областного здравоохранения, возникла из-за технической ошибки.

— Мы поправили. Это была техническая ошибка на 15 человек. Я не могу сказать, почему,— отметила Аксёнова.

Региональный оперштаб распространил сообщение, в котором говорится, что «Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека произведена корректировка данных о количестве случаев коронавирусной инфекции, выявленных на территории Новосибирской области. По состоянию на утро 20 октября, в регионе зарегистрировано 15 320 случае

COVID-19 коронавирус пандемия
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Что за ошибка?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскКакие важные службы закрыли двери с 21 октября 2020 из-за COVID-19 в Бердске. Полный список
16:00 21-10-2020
Какие важные службы закрыли двери с 21 октября 2020 из-за COVID-19 в Бердске. Полный список
Торгуют местом на очередь на КТ предприимчивые "пациенты"
15:58 21-10-2020
Торгуют местом на очередь на КТ предприимчивые
БердскЗакроют ли после смерти учителя физики от COVID-19 в Искитиме школы Бердска? Переведут на дистанционку?
15:51 21-10-2020
Закроют ли после смерти учителя физики от COVID-19 в Искитиме школы Бердска? Переведут на дистанционку?
Молитва матери о сыне для помощи в трудной ситуации
15:40 21-10-2020
Молитва матери о сыне для помощи в трудной ситуации
Скончались 317 пациентов, зараженные COVID-19, за сутки на 21 октября в России
15:37 21-10-2020
Скончались 317 пациентов, зараженные COVID-19, за сутки на 21 октября в России
Сколько людей заразилось COVID-19 за сутки на 21 октября в России? Это шок
15:32 21-10-2020
Сколько людей заразилось COVID-19 за сутки на 21 октября в России? Это шок
Каждый пятый россиянин не планирует участвовать в новогодних гуляниях из-за COVID-19
15:30 21-10-2020
Каждый пятый россиянин не планирует участвовать в новогодних гуляниях из-за COVID-19
Задержал директора и педагога центра допобразования после взрыва на противотанковом патроне 14-летнего мальчика СК
15:14 21-10-2020
Задержал директора и педагога центра допобразования после взрыва на противотанковом патроне 14-летнего мальчика СК
Фармацевт руководила продажей наркотиков в аптеке Новосибирска
15:08 21-10-2020
Фармацевт руководила продажей наркотиков в аптеке Новосибирска
БердскРасхватали все ртутные и электронные градусники в пандемию жители Бердска. Остались лишь дорогущие - за 1200 и 2100 рублей
15:00 21-10-2020
Расхватали все ртутные и электронные градусники в пандемию жители Бердска. Остались лишь дорогущие - за 1200 и 2100 рублей