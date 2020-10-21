Ошибочка вышла: В чем разница федеральной и региональной статистики по COVID-19, ответил минздрав Новосибирска

Региональный оперштаб распространил сообщение, в котором говорится, что «Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека произведена корректировка данных о количестве случаев коронавирусной инфекции, выявленных на территории Новосибирской области

Оперштаб Новосибирской области заявил о 169 новых случаях коронавируса

Заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксёнова, объяснила различия в федеральной и региональной статистике по заболевшим коронавирусом.

Разница, по словам замминистра областного здравоохранения, возникла из-за технической ошибки.

— Мы поправили. Это была техническая ошибка на 15 человек. Я не могу сказать, почему,— отметила Аксёнова.

Региональный оперштаб распространил сообщение, в котором говорится, что «Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека произведена корректировка данных о количестве случаев коронавирусной инфекции, выявленных на территории Новосибирской области. По состоянию на утро 20 октября, в регионе зарегистрировано 15 320 случае