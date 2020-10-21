Сколько людей заразилось COVID-19 за сутки на 21 октября в России? Это шок

За последние сутки в России выявлено 15 700 заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в 85 регионах, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 4 076 (25,9%).
Нарастающим итогом выявлено 1 447 335 случаев (+1,1%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
1. Чеченская Республика 0,2%
2. Чувашская Республика, Чукотский автономный округ 0,5%
3. Московская область, Республика Дагестан, Республика Татарстан 0,6%
За прошедшие сутки выписано в связи с выздоровлением 10 952 человека:
Москва – 2365
Нижегородская область – 445
Ростовская область – 434
Санкт-Петербург – 343
Московская область – 309
Волгоградская область – м309
Алтайский край – 290
Мурманская область – 262
Челябинская область – 261
Воронежская область – 243
Иркутская область – 243
Ставропольский край – 217
Самарская область – 189
Красноярский край – 181
Республика Бурятия – 150
Республика Башкортостан – 140
Республика Коми – 137
Забайкальский край – 137
Ярославская область – 117
Ханты-Мансийский автономный округ – 110
Белгородская область – 107
Ульяновская область – 107
Саратовская область – 106
Омская область – 105
Оренбургская область – 103
Приморский край – 101
Вологодская область – 99
Республика Крым – 96
Новосибирская область – 92
Орловская область – 91
Хабаровский край – 90
Липецкая область – 85
Амурская область – 81
Республика Ингушетия – 80
Пермский край – 79
Республика Алтай – 76
Пензенская область – 75
Республика Хакасия – 73
Республика Тыва – 71
Тульская область – 61
Архангельская область – 60
Республика Мордовия – 59
Курская область – 58
Республика Саха (Якутия) – 57
Костромская область – 56
Курганская область – 55
Севастополь – 53
Краснодарский край – 49
Новгородская область – 48
Брянская область – 47
Республика Марий Эл – 45
Тамбовская область – 43
Тюменская область – 43
Рязанская область – 41
Владимирская область – 40
Республика Калмыкия – 40
Астраханская область – 40
Калужская область – 39
Ленинградская область – 39
Тверская область – 38
Ямало-Ненецкий автономный округ – 35
Республика Татарстан – 31
Томская область – 31
Кабардино-Балкарская Республика – 26
Карачаево-Черкесская Республика – 25
Кировская область – 21
Республика Чувашия – 20
Республика Северная Осетия – Алания – 17
Камчатский край – 15
Смоленская областьм14
Чукотский автономный округ – 3
За весь период выписано в связи с выздоровлением 1 096 560 человек.
За сутки подтверждено 317 летальных случаев с коронавирусом:
Москва – 63
Ростовская область – 13
Московская область – 11
Свердловская область – 10
Воронежская область – 8
Удмуртская Республика – 8
Нижегородская область – 8
Кемеровская область – 8
Республика Коми – 6
Республика Дагестан – 6
Смоленская область – 5
Краснодарский край – 5
Республика Тыва – 5
Омская область – 5
Тверская область – 4
Республика Калмыкия – 4
Кабардино-Балкарская Республика – 4
Ставропольский край – 4
Пермский край – 4
Ульяновская область – 4
Тюменская область – 4
Красноярский край – 4
Брянская область – 3
Астраханская область – 3
Республика Чувашия – 3
Самарская область – 3
Саратовская область – 3
Курганская область – 3
Челябинская область – 3
Курская область – 2
Липецкая область – 2
Орловская область – 2
Рязанская область – 2
Вологодская область – 2
Калининградская область – 2
Республика Крым – 2
Севастополь – 2
Республика Марий Эл – 2
Пензенская область – 2
Ханты-Мансийский автономный округ – 2
Ямало-Ненецкий автономный округ – 2
Алтайский край – 2
Томская область – 2
Костромская область – 1
Псковская область – 1
Республика Башкортостан – 1
Кировская область – 1
Амурская область – 1
За весь период от коронавируса умерло 24 952 человека.
По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 55,1 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 496 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 321 тыс. 488 человек.
Источник: стопкоронавирус.рф