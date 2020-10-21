Скончались 317 пациентов, зараженные COVID-19, за сутки на 21 октября в России

За весь период от коронавируса умерло 24 952 человека.

Нарастающим итогом выявлено 1 447 335 случаев

За последние сутки в России выявлено 15 700 заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в 85 регионах, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 4 076 (25,9%).

Нарастающим итогом выявлено 1 447 335 случаев (+1,1%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:

1. Чеченская Республика 0,2%

2. Чувашская Республика, Чукотский автономный округ 0,5%

3. Московская область, Республика Дагестан, Республика Татарстан 0,6%

За прошедшие сутки выписано в связи с выздоровлением 10 952 человека:

Москва – 2365

Нижегородская область – 445

Ростовская область – 434

Санкт-Петербург – 343



Свердловская область – 339Московская область – 309Волгоградская область – м309Алтайский край – 290Мурманская область – 262Челябинская область – 261Воронежская область – 243Иркутская область – 243Кемеровская область – 233Ставропольский край – 217Самарская область – 189Красноярский край – 181Республика Бурятия – 150Республика Башкортостан – 140Республика Коми – 137Забайкальский край – 137Удмуртская Республика – 129Ярославская область – 117Ханты-Мансийский автономный округ – 110Белгородская область – 107Ульяновская область – 107Саратовская область – 106Омская область – 105Оренбургская область – 103Республика Дагестан – 102Приморский край – 101Вологодская область – 99Республика Крым – 96Новосибирская область – 92Орловская область – 91Хабаровский край – 90Липецкая область – 85Калининградская область – 83Амурская область – 81Республика Ингушетия – 80Пермский край – 79Республика Алтай – 76Пензенская область – 75Республика Хакасия – 73Республика Тыва – 71Республика Карелия – 68Тульская область – 61Архангельская область – 60Республика Мордовия – 59Курская область – 58Республика Саха (Якутия) – 57Костромская область – 56Курганская область – 55Ивановская область – 53Севастополь – 53Краснодарский край – 49Новгородская область – 48Брянская область – 47Республика Марий Эл – 45Тамбовская область – 43Тюменская область – 43Республика Адыгея – 42Рязанская область – 41Владимирская область – 40Республика Калмыкия – 40Астраханская область – 40Калужская область – 39Ленинградская область – 39Тверская область – 38Сахалинская область – 37Ямало-Ненецкий автономный округ – 35Республика Татарстан – 31Томская область – 31Кабардино-Балкарская Республика – 26Карачаево-Черкесская Республика – 25Кировская область – 21Республика Чувашия – 20Псковская область – 18Республика Северная Осетия – Алания – 17Камчатский край – 15Смоленская областьм14Чукотский автономный округ – 3

За весь период выписано в связи с выздоровлением 1 096 560 человек.

За сутки подтверждено 317 летальных случаев с коронавирусом:

Москва – 63



Санкт-Петербург – 49Ростовская область – 13Московская область – 11Свердловская область – 10Воронежская область – 8Удмуртская Республика – 8Нижегородская область – 8Кемеровская область – 8Иркутская область – 7Республика Коми – 6Республика Дагестан – 6Смоленская область – 5Краснодарский край – 5Республика Тыва – 5Омская область – 5Тверская область – 4Мурманская область – 4Республика Калмыкия – 4Кабардино-Балкарская Республика – 4Ставропольский край – 4Пермский край – 4Ульяновская область – 4Тюменская область – 4Красноярский край – 4Забайкальский край – 4Брянская область – 3Астраханская область – 3Республика Чувашия – 3Самарская область – 3Саратовская область – 3Курганская область – 3Челябинская область – 3Новосибирская область – 3Курская область – 2Липецкая область – 2Орловская область – 2Рязанская область – 2Вологодская область – 2Калининградская область – 2Республика Крым – 2Волгоградская область – 2Севастополь – 2Республика Марий Эл – 2Пензенская область – 2Ханты-Мансийский автономный округ – 2Ямало-Ненецкий автономный округ – 2Алтайский край – 2Томская область – 2Ивановская область – 1Костромская область – 1Псковская область – 1Республика Башкортостан – 1Кировская область – 1Амурская область – 1

За весь период от коронавируса умерло 24 952 человека.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 55,1 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 496 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 321 тыс. 488 человек.

Источник: стопкоронавирус.рф