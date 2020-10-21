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Перед судом по делу об убийстве учителя предстанут 7 человек

18:22 21.10.2020 Фото: © EPA-EFE/JULIEN DE ROSA
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Среди них двое несовершеннолетних, которых подозревают в предоставлении террористу за деньги информации о преподавателе.

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AFP: семь человек предстанут перед судом по делу об убийстве учителя во Франции

Семь человек предстанут в среду перед судом во Франции в рамках расследования дела об убийстве радикальным исламистом учителя Самюэля Пати в столичном округе.
По его сведениям, в ходе начальных слушаний по данному делу обвинения могут быть предъявлены семи задержанным. Среди них двое несовершеннолетних, которых подозревают в предоставлении террористу за деньги информации о преподавателе, отец радикала, активно критиковавший Пати, исламистский активист Абдельхаким Сефриуи и три товарища нападавшего, сопровождавшие его при покупке оружия.

Остальные задержанные по делу о теракте освобождены. Ранее французская полиция сообщила о задержании 16 человек, шестеро из которых во вторник вечером были выпущены на свободу.

Источник: AFP

исламист убийство Франция
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