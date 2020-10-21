На смерть завалило грунтом при копании колодца отца двух детей

Лишь спустя семь часов тело было извлечено из завалов.

В Мордовии отца двоих детей завалило грунтом при копании колодца: тело искали семь часов

Все обстоятельства трагедии устанавливаются

Накануне в селе Сабанчеево Ардатовского района произошла трагедия. Погиб 35-летний мужчина, копавший питьевой колодец. На него обрушился грунт. Об этом сообщает районная газета «Вперед».

Погибший работал в составе бригады из четырех человек. Он копал, а его коллеги наверху принимали землю. Обрушение произошло, когда мужчина находился на глубине шести метров.

При попытке откопать рабочего несколько раз происходили обвалы. Лишь спустя семь часов тело было извлечено из завалов.

Известно, что у мужчины остались двое детей.

Все обстоятельства трагедии устанавливаются.

Источник: pg13.ru