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9 аппаратов ИВЛ и электроотсосов получила ЦГБ Бердска для лечения COVID-19. Больница готовится к разгару эпидемии

17:15 21.10.2020, Алена Романцова Фото: pexels.com
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Также в ЦГБ в отделение реанимации и интенсивной терапии поступили 5 мониторов для контроля состояния сердечно-сосудистой системы и дыхания, 35 кислородных концентраторов.

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Коронавирусных больных выхаживают аппаратами ИВЛ
Сюжет: Реанимация ЦГБ Бердска
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9 аппаратов ИВЛ и электроотсосов получила ЦГБ Бердска для лечения COVID-19. Больница готовится к разгару эпидемииНовый аппарат УЗИ за 2 млн рублей появился в женской консультации БердскаЕщё 114 новостей

9 новых аппаратов ИВЛ для лечения коронавируса получила ЦГБ Бердска. 5 уже поступили, 4 прибудут в ближайшее время. Об этом "Курьер. Среда. Бердск" рассказала главврач Бердска Алла Дробинская.

- В поликлинику поступили аппараты ИВЛ, - рассказала Алла Николаевна 21 октября.

Аппараты используются в отделении реанимации и в ковидном госпитале.

Также в ЦГБ в отделение реанимации и интенсивной терапии поступили 5 мониторов для контроля состояния сердечно-сосудистой системы и дыхания, 9 электроотсосов, 35 кислородных концентраторов – для ковидного госпиталя, 15 инфузиционных насосов – в реанимацию и ковидный госпиталь.

Напомним, по данным оперативного штаба на 21 октября в Бердске под медицинским наблюдением находится 1238 жителей города, из них 594 ребёнка. На сегодняшний день 6 новых пациентов с положительным COVID-19. Всего в городе Бердске официально зарегистрировано 393 случая.

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