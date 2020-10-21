Выколачивает 56 000 руб. долга прежнего владельца муниципальной квартиры у семьи с ребенком-инвалидом КБУ Бердска

Каждый раз Маргарите приходится доказывать, что она исправно платит по счетам. Недавно из-за чужого долга ей не вернули деньги по льготе за ЖКХ.

Город выделил квартиру по договору социального найма ребенку-инвалиду

Три года «выколачивают» чужие долги из арендатора муниципального жилья Маргариты из Бердска. Когда она въехала в квартиру, долг за нее составлял более 56 тыс. рублей. Бердчанка узнала об этом не сразу, а спустя какое-то время. С тех пор начались ее «хождения по мукам». Где она только не была, к кому только не обращалась.

Муниципальная квартира с долгами

Семь лет назад семья Маргариты вместе с тремя дочерями переехали из Черепаново в Бердск. Средств на приобретение собственного жилья у них не было, «мыкались» по квартирам. Временную прописку оформила дальняя родственница.

Спустя два года Маргарита оформила инвалидность для своей младшей дочери. Она инвалид первой группы. На то время девочке было 10 лет.

В 2017 году муж Маргариты скончался. Вдова с дочками продолжала снимать квартиру. Средств хватало. Но владелец квартиру продал.

- Всю зиму в морозы бегали и искали квартиру. Через агентство не могли себе этого позволить. Обратилась в жилфонд, но специалисты сказали, что муниципального жилья свободного нет, даже в маневренном фонде. Посоветовали обратиться в горадминистрацию. Тогда еще работал Сергей Носов. Он меня выслушал. Весной 2018 года опять пришла к нему на прием. Он меня еще раз выслушал. Летом Сергей Анатольевич позвонил в жифонд, мол, давайте так, квартиру дадим. Специалисты отвечают, что не могут этого сделать, так как квартира без ремонта. Он сказал, чтобы дали, человек сам сделает ремонт. У моего ребенка были деньги на книжке по потере кормильца. Сергей Анатольевич говорил мне, что боится дать разрешение, потому что потом я могу на них в суд подать. Я уверила его, что ремонт — это ерунда, нам негде жить. Заедем и сделаем. Дала устное обещание, что никаких претензий иметь не буду. Он позвонил в жилфонд и сказал, чтобы они отдали мне ключи.

В жилфонде Маргарите отдали ключи от квартиры, она написала заявление, что согласна делать ремонт своими силами, претензий никаких не имеет. После окончания ремонта бердчанка получила договор на аренду жилья. Ее предупредили, чтобы она этот договор сдала сразу в управляющую компанию. 3 августа семья заехала в квартиру.

-Девчонки радовались, ведь теперь квартира, хоть и маленькая, своя. Все чистенько, все хорошо. Живем. И тут старшая по дому приходит в гости и спрашивает, когда мы оплатим долг. Я сначала не поняла. Узнала в УК, там сказали: а кто будет платить, конечно, вы. Мол, мы же получили квартиру. И подписали договор.

«Мам, нас отсюда выкинут?»

Как оказалось, долг за квартиру накопился у предыдущего владельца. И составлял он более 56 тыс. рублей только в КБУ. И три года бердчанка не может добиться того, чтобы эти долги с нее не требовали.

-Коллекторы приходили, потом приходили извинялись передо мной из администрации, письма приходят с номером умершего человека. В управляющую компанию приходить нет смысла, так как там только спрашивают: когда заплатите долги? Я говорю: обращайтесь в администрацию. Это какой-то колхоз.

С энергосбытом Маргарите удалось договориться — счет должника закрыли. Из КБУ извещения о долге приходят до сих пор.

-Писала в КБУ заявления и в 2018, и в 2019 году, что мы живем в квартире по соцнайму, к задолженности не имеем никакого отношения. В 2014 году владелица квартиры умерла, жилье перешло к горадминистрации. Как получилось, что у горадминистрации накопились такие долги, мне никто это не скажет.

Маргарита Владимировна рассказала, что однажды мэр Евгений Шестернин всех собрал, и КБУ, и «Жилсервис», все стороны выслушал.

-Я сказала, что я уже внесла деньги в ремонт, как я должна долг оплатить. А он мне заявил, что я и не буду платить. Но тогда нужно сделать так, чтобы меня не беспокоили. А меня беспокоят. Нахожусь у соседки, дочь сбрасывает сообщение, что к нам в в дверь долбят. И вот, пожалуйста, стоят молодые люди. Недавно Маргарита стояла и смотрела в окно, а у нее слезы на глазах. Спрашивает: «Мам, нас отсюда выкинут?». Потому что слышала слова о том, что квартиру у нас отсудят, поэтому лучше оплатить долг. Если мне вернули бы хоть часть денег за ремонт, я может и заплатила бы долг. У меня ушло 126 тыс. рублей. Это без потолка и проводки. Мне сейчас даже страшно подавать на приватизацию. Долг-то перейдет собственнику - Маргарите, а ей через два года с небольшим будет 18. Мне приходят отписки, мол, не переживайте, с вас никто долги не высчитает. Но на меня идет давление. А тут еще соцзащита объявляет, что у меня не будет 50% скидки так как есть долги в КБУ. У меня аж нижняя губа онемела.

В КБУ и мэрии разберутся

По словам коммерческого директора КБУ Семена Лапицкого, за Маргаритой нет задолженности, все текущие платежи оплачены. Предыдущий счет с задолженностью находится не на ней.

- Мы с ней свяжемся, все выясним, если будет необходимо, мы свяжемся и с соцзащитой, - отметил Семен Лапицкий 21 октября.

Семен Юрьевич добавил, что возможно, на адрес могут поступать квитанции на закрытый лицевой счет, без ее фамилии. Адрес-то один и тот же.

Вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров отметил, что данная проблема не останется без внимания горадминистрации.

-Будем разбираться, ни в коем случае бердчанка не будет платить долги за кого-то — это неправильно, - подчеркнул Владимир Захаров.

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