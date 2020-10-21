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Кому бесплатно менять билеты на рейсы по России разрешил «Аэрофлот»

18:09 21.10.2020 Фото: pixabay.com
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Авиакомпания отменяет плату за внесение изменений в авиабилеты экономического класса по всем внутрироссийским направлениям.

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«Аэрофлот» разрешил бесплатно менять билеты на рейсы по России

«Аэрофлот» отменил взимание платы за внесение изменений в билеты на рейсы по России при опоздании в течение 30 минут после вылета, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

«Аэрофлот отменяет плату за внесение изменений в авиабилеты экономического класса по всем внутрироссийским направлениям. Правило действует для всех билетов экономкласса, приобретенных начиная с 16 октября 2020 года, с датой вылета, указанной в билете, до 25 марта 2021 года включительно», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что внесение изменений возможно при условии переоформления полностью или частично неиспользованного авиабилета при обращении не позднее 30 минут после времени отправки рейса, указанного в оформленном билете.

Для изменения даты и переоформления билета необходимо обратиться по месту приобретения авиабилета или в контакт-центр «Аэрофлота».

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