21.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Общество / Свадьба

Сергей Лазарев показал обручальное кольцо. Кто счастливая невеста?

19:31 21.10.2020 Фото: instagram.com
0

Невестой стала неизвестная никому девушка по имени Катя.

% name% title
Сначала многие предположили, что певец тайно с кем-то заключил брак

Певец вошел в образ жениха для того, чтобы снять клип на свою песню. Но пока никто не знает, когда Сергей Лазарев станет чьим-то супругом в реальной жизни.

37-летний российский певец Сергей Лазарев заинтриговал поклонников фотографией, на которой он продемонстрировал обручальное кольцо.

Сначала многие предположили, что певец тайно с кем-то заключил брак. Но потом оказалось, что Сергей Лазарев перевоплотился в жениха для съемок клипа. Невестой стала неизвестная никому девушка по имени Катя. Но пока мало что известно о подробностях съемок клипа. Есть информация, что режиссером выступит Алан Бадоев. И съемки музыкального клипа будут проходить в Турции.

Источник: clutch.ua

клип кольцо образ жениха певец свадьба семка Сергей Лазарев Ани Лорак Настя Каменских
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Слышали подозрения, что Сергей нетрадиционной сексуальной ориентации?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Гоша Куценко попал в больницу с коронавирусом
20:42 21-10-2020
Гоша Куценко попал в больницу с коронавирусом
Когда введут режим самоизоляции, ответил Кремль
20:31 21-10-2020
Когда введут режим самоизоляции, ответил Кремль
Не ломиться за КТ и тестами на COVID-19 просит замминистра зравоохранения Новосибирской области
20:14 21-10-2020
Не ломиться за КТ и тестами на COVID-19 просит замминистра зравоохранения Новосибирской области
Чубайс попросился на пенсию? Его могут назначить "начальником Арктики", пишут СМИ 1
19:50 21-10-2020
Чубайс попросился на пенсию? Его могут назначить
Путин предупредил бизнес о новых проблемах в экономике из-за второй волны коронавируса
19:40 21-10-2020
Путин предупредил бизнес о новых проблемах в экономике из-за второй волны коронавируса
Сергей Лазарев показал обручальное кольцо. Кто счастливая невеста?
19:31 21-10-2020
Сергей Лазарев показал обручальное кольцо. Кто счастливая невеста?
Индексацию выплат и зарплат заложили в бюджет-2021 Новосибирской области
19:19 21-10-2020
Индексацию выплат и зарплат заложили в бюджет-2021 Новосибирской области
Погибли директор "Деда Мороза" и еще трое при крушении вертолета Robinson R44 1
19:04 21-10-2020
Погибли директор
Как загадать желание в ночь с 21 на 22 октября на звездопад Ориониды
19:03 21-10-2020
Как загадать желание в ночь с 21 на 22 октября на звездопад Ориониды
Взял заложников вооруженный автоматом и гранатой в Bank of Georgia
18:51 21-10-2020
Взял заложников вооруженный автоматом и гранатой в Bank of Georgia