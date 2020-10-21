Сергей Лазарев показал обручальное кольцо. Кто счастливая невеста?

Сначала многие предположили, что певец тайно с кем-то заключил брак

Певец вошел в образ жениха для того, чтобы снять клип на свою песню. Но пока никто не знает, когда Сергей Лазарев станет чьим-то супругом в реальной жизни.

37-летний российский певец Сергей Лазарев заинтриговал поклонников фотографией, на которой он продемонстрировал обручальное кольцо.

Сначала многие предположили, что певец тайно с кем-то заключил брак. Но потом оказалось, что Сергей Лазарев перевоплотился в жениха для съемок клипа. Невестой стала неизвестная никому девушка по имени Катя. Но пока мало что известно о подробностях съемок клипа. Есть информация, что режиссером выступит Алан Бадоев. И съемки музыкального клипа будут проходить в Турции.

Источник: clutch.ua