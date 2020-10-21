Эффективные способы уложить спать ребенка от рождения до 5 лет

Самое важное правило: будьте спокойны. Ваше эмоциональное состояние полностью передается малышу. Вам нужно создать для ребёнка кружение, дающие ощущение полной безопасности.
Старайтесь использовать максимальное затемнение, прохладу в помещении, где спит ребенок, перед сном желательно проветрить, это улучшит быстроту и комфортность засыпания ребенка.
Многим детям с рождения легче уснуть, если их укачивать. Достаточно даже взять малыша на руки и просто медленно походить; когда малыш подрастет, можно полусидя взять ребенка себе на ручки и слегка покачиваться всем телом.
Всех детей успокаивает мамин голос. И именно поэтому в раннем возрасте колыбельные очень хороший способ успокоить малыша и настроить на сон. Не обязательно учить специальные песни-колыбельные, достаточно даже просто нараспев повторяйте какую-нибудь фразу, главное спокойным, даже нудным голосом.
И, конечно, малышу важен телесный контакт с мамой, чтобы снять остатки напряжения и расслабиться. Еще хороший способ создать нужный настрой через дыхание. Дышите так, чтобы вас слышал ребенок. Секрет в том чтобы дыхание было медленное и размеренное.
Плохо спим, что делать?
Все наслышаны как меняется поведение деток в 3 года. Для вчерашнего крохи начинается этап взросления, осознания себя отдельно от мамы, малыш хочет показать всем свою самостоятельность и независимость от взрослого. На этой почве у ребенка могут возникнуть проблемы с засыпанием и сном.
Основные причины плохого сна:
- Ребенок не умеет засыпать самостоятельно.
- Не соблюдается режим дня.
- Повышенная активность перед отходом ко сну.
- Регресс сна в связи с новым периодом взросления ребенка.
Как уложить ребенка 3 лет?
Старайтесь как можно дольше сохранить дневной сон ребенка. Как минимум до 4 лет дневной сон необходим ребенку для здорового роста и развития.
Снижайте активность ребенка как минимум за полчаса до укладывания. Старайтесь избегать просмотра мультфильмов и высокой активности перед сном.
Перед сном можно почитать художественное произведение или прослушать сказку в записи, но заранее прослушать ее самостоятельно, чтобы не было резких звуков, которые могут напугать ребенка.
Если ребенку необходимо чье-то присутствие рядом, то предложите взять с собой любимую мягкую игрушку, ребенок сможет ее обнять, подсознательно это вызывает состояние спокойствия, что он не один и ребенок будет засыпать быстрее.
Чтобы удовлетворить потребности данного возраста и тем самым увеличить желание ребенка укладываться спать самостоятельно, можно предложить ребенку самостоятельно, словно взрослый выбрать себе например( пастельное для сна или пижаму) тем самым ребенок почувствует себя взрослым, в то же время будет учиться самостоятельности и укладывание спать станет намного интереснее.
Как уложить ребенка 5 лет и старше?
Ко всем ранее описанных для детей 3х лет отдельно отметим, важность соблюдения режима дня для более старших детей! Внутренние часы ребенка привыкают к определенной последовательности режимных моментов. И когда приходит время дневного сна, детский организм уже готов к тихому часу. Старайтесь не допускать отклонений от привычного распорядка дня.
Придерживаясь небольших рекомендаций можно улучшить быстроту засыпания ребенка и научить его самостоятельности, что также немаловажно, особенно в этом возрасте.
Спасибо