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Общество / Стиль жизни

Эффективные способы уложить спать ребенка от рождения до 5 лет

17:20 21.10.2020 Фото: личный архив Ирины Созиновой
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Кто не сталкивался с проблемой засыпания малыша? Все мамы мечтают об эффективном способе укладывания малыша. Как это сделать, рассказывает Ирина Созинова, основательница и генеральный директор сети частных детских садов SmartTeam (Москва).

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Рекомендации дает Ирина Созинова

Самое важное правило: будьте спокойны. Ваше эмоциональное состояние полностью передается малышу. Вам нужно создать для ребёнка кружение, дающие ощущение полной безопасности.

Старайтесь использовать максимальное затемнение, прохладу в помещении, где спит ребенок, перед сном желательно проветрить, это улучшит быстроту и комфортность засыпания ребенка.

Многим детям с рождения легче уснуть, если их укачивать. Достаточно даже взять малыша на руки и просто медленно походить; когда малыш подрастет, можно полусидя взять ребенка себе на ручки и слегка покачиваться всем телом.

Всех детей успокаивает мамин голос. И именно поэтому в раннем возрасте колыбельные очень хороший способ успокоить малыша и настроить на сон. Не обязательно учить специальные песни-колыбельные, достаточно даже просто нараспев повторяйте какую-нибудь фразу, главное спокойным, даже нудным голосом.

И, конечно, малышу важен телесный контакт с мамой, чтобы снять остатки напряжения и расслабиться. Еще хороший способ создать нужный настрой через дыхание. Дышите так, чтобы вас слышал ребенок. Секрет в том чтобы дыхание было медленное и размеренное.

Плохо спим, что делать?

Все наслышаны как меняется поведение деток в 3 года. Для вчерашнего крохи начинается этап взросления, осознания себя отдельно от мамы, малыш хочет показать всем свою самостоятельность и независимость от взрослого. На этой почве у ребенка могут возникнуть проблемы с засыпанием и сном.

Основные причины плохого сна:

  • Ребенок не умеет засыпать самостоятельно.
  • Не соблюдается режим дня.
  • Повышенная активность перед отходом ко сну.
  • Регресс сна в связи с новым периодом взросления ребенка.

Как уложить ребенка 3 лет?

Старайтесь как можно дольше сохранить дневной сон ребенка. Как минимум до 4 лет дневной сон необходим ребенку для здорового роста и развития.

Снижайте активность ребенка как минимум за полчаса до укладывания. Старайтесь избегать просмотра мультфильмов и высокой активности перед сном.

Перед сном можно почитать художественное произведение или прослушать сказку в записи, но заранее прослушать ее самостоятельно, чтобы не было резких звуков, которые могут напугать ребенка.

Если ребенку необходимо чье-то присутствие рядом, то предложите взять с собой любимую мягкую игрушку, ребенок сможет ее обнять, подсознательно это вызывает состояние спокойствия, что он не один и ребенок будет засыпать быстрее.

Чтобы удовлетворить потребности данного возраста и тем самым увеличить желание ребенка укладываться спать самостоятельно, можно предложить ребенку самостоятельно, словно взрослый выбрать себе например( пастельное для сна или пижаму) тем самым ребенок почувствует себя взрослым, в то же время будет учиться самостоятельности и укладывание спать станет намного интереснее.

Как уложить ребенка 5 лет и старше?

Ко всем ранее описанных для детей 3х лет отдельно отметим, важность соблюдения режима дня для более старших детей! Внутренние часы ребенка привыкают к определенной последовательности режимных моментов. И когда приходит время дневного сна, детский организм уже готов к тихому часу. Старайтесь не допускать отклонений от привычного распорядка дня.

Придерживаясь небольших рекомендаций можно улучшить быстроту засыпания ребенка и научить его самостоятельности, что также немаловажно, особенно в этом возрасте.

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От редакции

У вас есть свой секрет укладывания ребенка спать?

Алина, 21 октября 2020 18:21
Полезные советы!
Спасибо

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