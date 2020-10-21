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"Дети, простите": Как умирала 3-месячная малышка во время самоубийства матери в Барабинске , стало известно

17:20 21.10.2020 Фото: vk.com
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На крики ребенка никто не реагировал. Когда в дом пришли соседи, было уже слишком поздно.

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Многодетная мать своей предсмертной запиской никак не спасла жизнь дочери

Трагедия случилась в Барабинском районе, когда многодетная мать Светлана Дмитриева* решила уйти из жизни. В предсмертной записке 28-летняя сибирячка написала всего несколько слов: «Дети, простите, я вас воспитать не смогла, не бросайте Настю*».

— Женщина сама воспитывалась в интернате при живой матери. У Светланы есть более старшие дети, их четверо, которых забрала опека. Она в то время была еще беременная, — рассказали КП-Новосибирск местные жители. — А когда родила, за ней не наблюдали и малышку не изъяли. Надо было сразу определять девочку в нормальные условия, понятно же было, что плохая она мать.

Крошечная трехмесячная девочка после самоубийства матери осталась в частном доме одна. Уже через несколько часов малышка начала плакать от голода и холода, но за ней никто не приходил.

Соседи только через неделю заметили, что женщина не выходит из дома и печь не топится, хотя на улице заметно похолодало. Постучали в дверь, а в ответ — тишина. Когда зашли в жилище, то застыли от ужаса. Спасать было уже некого.

Эксперты сейчас устанавливают точную дату и причину смерти матери и ребенка. Но, судя по записке, понятно, что малышку женщина не убивала. Ребенок погиб от переохлаждения и голода.

— В рамках проводимой доследственной проверки следователями СКР были выделены материалы в отношении сотрудников отдела опеки и попечительства администрации Барабинского района по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 293 УК РФ «Халатность», — прокомментировала помощник руководителя по СМИ СУ СК РФ по Новосибирской области Анастасия Кулешова.

*Имена и фамилии героев изменены по этическим соображениям.

Источник: nsk.kp.ru

многодетная самоубийство суицид
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От редакции

На что надеялась многодетная мать?

Наталка, 21 октября 2020 17:35
Я в шоке -28 лет и четверо брошенных детей и один погибший!Слово "мать"здесь не уместно!Это не мать!Такой после первого ребенка трубы нужно было перевязать!Малышку жаль,а эту нет...Слава Богу,что хоть сейчас детки будут пенсию получать!В аду для неё уже черти костер разожгли!!!

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