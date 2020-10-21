Сериал представляет собой Омасум (произведение-подражание и своеобразные жесты уважения) к поп-культуре 1980-х годов и наполнен отсылками к произведениям Стивена Кинга, Стивена Спилберга, Джона Карпентера, Джорджа Лукаса, а также к другим фильмам или литературным произведениям этой эпохи. Еще не знаете, стоит ли его смотреть? Следуйте правилу 3х серий. Это значит, что нужно увидеть 3 первые серии какого-либо сериала и если «затянет», продолжать, так почему бы не оценить первую серию на сайте : stranger-site.com?

В 1 сезоне сквозной сюжет, поэтому рассматривать каждую серию в отдельной статье нет смысла. Аномальные явления показаны в сериале как нечто вполне реальное, имеющее скорее научно-фантастическое происхождение, чем мистическое.

Люди относятся к нему соответственно: жуткий незнакомец и его умиротворение вызывает страх, а экстрасенсы поражают. Полтергейст сначала приносит надежду и некоторую радость его матери, которая имела возможность общаться с его сыном, но затем начинает пугать, так как явно ассоциируется с приходом в наш мир чужого человека.

При этом, хотя у некоторых персонажей в начале и есть сомнения в реальности этих явлений (Джонатан изначально считает, что мама сошла с ума на основании понимания потери младшего сына), в конце сезона ни одно из сомнений не осталось.

Сериал «Очень странные дела» был очень тепло встречен как критиками, так и зрителями. Он сумел выделиться не только игрой актеров и хорошим сценарием, но и реалистичными, фантастическими линиями, ведь история разворачивается в восьмидесятых годах двадцатого века, успешно эксплуатируя технические ограничения времени (отсутствие интернета, сотовых телефонов, GPS и т. д.), поэтому все странные события и реакции персонажей воспринимаются вполне естественно.