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Пресс-релиз

Сериал очень странные дела

17:13 21.10.2020
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«Stranger Things» (в русском переводе - «Очень странные дела» или «Таинственные события») - американский научно-фантастический телесериал, созданный братьями Даффер для потоковой сети Netflix.

Сериал представляет собой Омасум (произведение-подражание и своеобразные жесты уважения) к поп-культуре 1980-х годов и наполнен отсылками к произведениям Стивена Кинга, Стивена Спилберга, Джона Карпентера, Джорджа Лукаса, а также к другим фильмам или литературным произведениям этой эпохи. Еще не знаете, стоит ли его смотреть? Следуйте правилу 3х серий. Это значит, что нужно увидеть 3 первые серии какого-либо сериала и если «затянет», продолжать, так почему бы не оценить первую серию на сайте : stranger-site.com?

В  1 сезоне сквозной сюжет, поэтому рассматривать каждую серию в отдельной статье нет смысла. Аномальные явления показаны в сериале как нечто вполне реальное, имеющее скорее научно-фантастическое происхождение, чем мистическое.

Люди относятся к нему соответственно: жуткий незнакомец и его умиротворение вызывает страх, а экстрасенсы поражают. Полтергейст сначала приносит надежду и некоторую радость его матери, которая имела возможность общаться с его сыном, но затем начинает пугать, так как явно ассоциируется с приходом в наш мир чужого человека.

При этом, хотя у некоторых персонажей в начале и есть сомнения в реальности этих явлений (Джонатан изначально считает, что мама сошла с ума на основании понимания потери младшего сына), в конце сезона ни одно  из  сомнений не осталось.

Сериал «Очень странные дела» был очень тепло встречен как критиками, так и зрителями. Он сумел выделиться не только игрой актеров и хорошим сценарием, но и реалистичными, фантастическими линиями, ведь история разворачивается в восьмидесятых годах двадцатого века, успешно эксплуатируя технические ограничения времени (отсутствие интернета, сотовых телефонов, GPS и т. д.), поэтому все странные события и реакции персонажей воспринимаются вполне естественно.

сериал очень странные дела
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