Обзор роботов-пылесосов iClebo и руководство для покупателей 2020

Если вы дулись на перспективу регулярной уборки дома, возможно, вам нужно вернуть свою радость и принести домой робот-пылесос.

Читайте дальше, чтобы узнать о лучших интеллектуальных роботах-пылесосах iClebo, которые могут полностью изменить ваше общее представление об уборке дома.

Робот-пылесос iClebo O5 с функцией Smart Camera Mapping, регулируемое всасывание, подходит для волос домашних животных, подключение к Wi-Fi, работает с Alexa

IClebo 05 Wi-Fi, пожалуй, одна из самых сложных моделей среди роботов-пылесосов. Используя его возможности Wi-Fi, вы можете наслаждаться удобством уборки своего офиса или дома из любого места в любой момент.

Как и все современные роботы-пылесосы, он работает с Google Assistant и Alexa Apps для выполнения задач по уборке в соответствии с инструкциями на смартфоне. Более того, iClebo O5 использует свои навыки голосового обслуживания, чтобы сообщать вам обновленную информацию о статусе и состоянии вашего гаджета.

Робот iClebo Omega Vacuum Wet Mop

Средство для чистки всех поверхностей, ковров или полов, лезвие для предотвращения спутывания.

Робот-пылесос iClebo Omega Wet Mop обещает подарить вам незабываемые впечатления от уборки дома. Он имеет несколько режимов очистки, чтобы вы могли настроить все сеансы в соответствии с вашими потребностями или предпочтениями.

У вас большой дом с множеством предметов домашнего обихода? Что ж, такая среда может создать некоторые трудности с навигацией для вакуумного робота. Но с помощью приложения IClebo Omega вы можете убрать свою комнату в любое время и в любом месте.

Робот-пылесос iClebo Alpha

Наделен функцией само очистки с помощью усовершенствованной навигационной технологии дистанционного управления с камерой

Робот-пылесос iClebo Alpha может похвастаться впечатляющими интеллектуальными функциями восприятия, включая 15 встроенных датчиков, которые помогают роботу ориентироваться в домашней мебели и сопутствующих препятствиях. Функция защиты от столкновений iClebo гарантирует, что робот не столкнется с другими объектами.