21.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Пресс-релиз

Обзор роботов-пылесосов iClebo и руководство для покупателей 2020

17:15 21.10.2020
0

Если вы дулись на перспективу регулярной уборки дома, возможно, вам нужно вернуть свою радость и принести домой робот-пылесос.

Читайте дальше, чтобы узнать о  лучших интеллектуальных роботах-пылесосах iClebo, которые могут полностью изменить ваше общее представление об уборке дома.

Робот-пылесос iClebo O5 с функцией Smart Camera Mapping, регулируемое всасывание, подходит для волос домашних животных, подключение к Wi-Fi, работает с Alexa

IClebo 05 Wi-Fi, пожалуй, одна из самых сложных моделей среди роботов-пылесосов. Используя его возможности Wi-Fi, вы можете наслаждаться удобством уборки своего офиса или дома из любого места в любой момент.

Как и все современные роботы-пылесосы, он работает с Google Assistant и Alexa Apps для выполнения задач по уборке в соответствии с инструкциями на смартфоне. Более того, iClebo O5 использует свои навыки голосового обслуживания, чтобы сообщать вам обновленную информацию о статусе и состоянии вашего гаджета.

Робот iClebo Omega Vacuum Wet Mop

Средство для чистки всех поверхностей, ковров или полов, лезвие для предотвращения спутывания.

Робот-пылесос iClebo Omega Wet Mop обещает подарить вам незабываемые впечатления от уборки дома. Он имеет несколько режимов очистки, чтобы вы могли настроить все сеансы в соответствии с вашими потребностями или предпочтениями.

У вас большой дом с множеством предметов домашнего обихода? Что ж, такая среда может создать некоторые трудности с навигацией для вакуумного робота. Но с помощью приложения IClebo Omega вы можете убрать свою комнату в любое время и в любом месте.

Робот-пылесос iClebo Alpha

Наделен функцией само очистки с помощью усовершенствованной навигационной технологии дистанционного управления с камерой

Робот-пылесос iClebo Alpha может похвастаться впечатляющими интеллектуальными функциями восприятия, включая 15 встроенных датчиков, которые помогают роботу ориентироваться в домашней мебели и сопутствующих препятствиях. Функция защиты от столкновений iClebo гарантирует, что робот не столкнется с другими объектами.

робот-пылесос
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Рухнувший бомбардировщик Су-34 взорвался и сгорел под Хабаровском
18:29 21-10-2020
Рухнувший бомбардировщик Су-34 взорвался и сгорел под Хабаровском
Перед судом по делу об убийстве учителя предстанут 7 человек
18:22 21-10-2020
Перед судом по делу об убийстве учителя предстанут 7 человек
Спасибо за службу на благо общества! Поблагодарили сотрудников МЧС России жители Новосибирской области
18:18 21-10-2020
Спасибо за службу на благо общества! Поблагодарили сотрудников МЧС России жители Новосибирской области
Кому бесплатно менять билеты на рейсы по России разрешил «Аэрофлот»
18:09 21-10-2020
Кому бесплатно менять билеты на рейсы по России разрешил «Аэрофлот»
В моргах мест нет: На видео сваленные трупы умерших от коронавируса на полу сняли в ковидном госпитале
18:09 21-10-2020
В моргах мест нет: На видео сваленные трупы умерших от коронавируса на полу сняли в ковидном госпитале
На смерть завалило грунтом при копании колодца отца двух детей
18:00 21-10-2020
На смерть завалило грунтом при копании колодца отца двух детей
Тыкала лицом в горшок: воспитателя-деспота будут судить в Новосибирской области
17:56 21-10-2020
Тыкала лицом в горшок: воспитателя-деспота будут судить в Новосибирской области
Тебя всю жизнь травили? Как поверить в свои силы, рассказывает психотерапевт Тарас Иващенко из Риги
17:50 21-10-2020
Тебя всю жизнь травили? Как поверить в свои силы, рассказывает психотерапевт Тарас Иващенко из Риги
Скончалась 23-летняя девушка, упавшая с дамбы новосибирской ГЭС
17:43 21-10-2020
Скончалась 23-летняя девушка, упавшая с дамбы новосибирской ГЭС
Чем опасна четырехдневная неделя, ответил эксперт
17:30 21-10-2020
Чем опасна четырехдневная неделя, ответил эксперт