21.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Пресс-релиз

Лучшие российские телесериалы

17:16 21.10.2020
0

Просмотр популярных российских сериалов - отличный способ познакомиться с культурой, узнать что-то новое и даже перенять манеру общения одного из героя.

В статье представлено 5 российских сериалов, которые посмотреть вы можете на сайте: RusSerialy.net. Не стоит переживать по поводу авторских прав, на сайте представлены только лицензионные видео плееры

  1. К озеру (Эпидемия)

Этот достойный выпивки российский научно-фантастический триллер находится слишком близко от  вашего дома.

Когда неизвестный вирус превращает Москву в город мертвых, Анна и ее парень Сергей и их семьи бегут к озеру на крайнем севере России, где они надеются переждать эпидемию.

Но по мере того, как волна инфекции распространяется из столицы, они сталкиваются с препятствиями, опасностями и агрессией, почти спасаясь от смерти, пытаясь выжить с уменьшающимися запасами топлива и еды.

По мотивам бестселлера «Вонгозеро» чешско-российского писателя Яны Вагнер.

  1. Серебряная ложка (Мажор)

Эта уникальная криминальная драма, любимая на родине, стала первым российским телешоу, приобретенным Netflix. Вынужденный стать учеником полицейского, избалованный богатый парень Игорь обнаруживает, что у него есть талант к работе в полиции. Но его работа вскоре ведет его по темному личному пути.

  1. Лучше, чем мы (Лучше, чем люди)

Эта фантастическая эпопея - первая в России. Сейчас подобные качественные сериалы мало где производят. Семья, находящаяся на грани распада, становится владельцем ультрасовременного робота, которого разыскивает корпорация, следователи по расследованию убийств и террористы.

  1. Метод

Шикарное криминальное шоу о серийных убийцах - это российская экранизация Декстера. Этот мрачный психологический триллер рассказывает о блестящей молодой выпускнице, которая в приподнятом настроении, когда ее кумир берет ее на стажировку. Но его методы гораздо более тревожные, чем она предполагала ...

  1. Фарца

У этого яркого, энергичного сериала неудачное название, но он дает красочный взгляд на Россию начала 60-х. По мере того как четверо друзей подрастают, жизнь, любовь и проклятие успеха угрожают сорвать их мечты.

Лучшие российские телесериалы
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Рухнувший бомбардировщик Су-34 взорвался и сгорел под Хабаровском
18:29 21-10-2020
Рухнувший бомбардировщик Су-34 взорвался и сгорел под Хабаровском
Перед судом по делу об убийстве учителя предстанут 7 человек
18:22 21-10-2020
Перед судом по делу об убийстве учителя предстанут 7 человек
Спасибо за службу на благо общества! Поблагодарили сотрудников МЧС России жители Новосибирской области
18:18 21-10-2020
Спасибо за службу на благо общества! Поблагодарили сотрудников МЧС России жители Новосибирской области
Кому бесплатно менять билеты на рейсы по России разрешил «Аэрофлот»
18:09 21-10-2020
Кому бесплатно менять билеты на рейсы по России разрешил «Аэрофлот»
В моргах мест нет: На видео сваленные трупы умерших от коронавируса на полу сняли в ковидном госпитале
18:09 21-10-2020
В моргах мест нет: На видео сваленные трупы умерших от коронавируса на полу сняли в ковидном госпитале
На смерть завалило грунтом при копании колодца отца двух детей
18:00 21-10-2020
На смерть завалило грунтом при копании колодца отца двух детей
Тыкала лицом в горшок: воспитателя-деспота будут судить в Новосибирской области
17:56 21-10-2020
Тыкала лицом в горшок: воспитателя-деспота будут судить в Новосибирской области
Тебя всю жизнь травили? Как поверить в свои силы, рассказывает психотерапевт Тарас Иващенко из Риги
17:50 21-10-2020
Тебя всю жизнь травили? Как поверить в свои силы, рассказывает психотерапевт Тарас Иващенко из Риги
Скончалась 23-летняя девушка, упавшая с дамбы новосибирской ГЭС
17:43 21-10-2020
Скончалась 23-летняя девушка, упавшая с дамбы новосибирской ГЭС
Чем опасна четырехдневная неделя, ответил эксперт
17:30 21-10-2020
Чем опасна четырехдневная неделя, ответил эксперт