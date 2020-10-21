Лучшие российские телесериалы

Просмотр популярных российских сериалов - отличный способ познакомиться с культурой, узнать что-то новое и даже перенять манеру общения одного из героя.

В статье представлено 5 российских сериалов, которые посмотреть вы можете на сайте: RusSerialy.net. Не стоит переживать по поводу авторских прав, на сайте представлены только лицензионные видео плееры

К озеру (Эпидемия)

Этот достойный выпивки российский научно-фантастический триллер находится слишком близко от вашего дома.

Когда неизвестный вирус превращает Москву в город мертвых, Анна и ее парень Сергей и их семьи бегут к озеру на крайнем севере России, где они надеются переждать эпидемию.

Но по мере того, как волна инфекции распространяется из столицы, они сталкиваются с препятствиями, опасностями и агрессией, почти спасаясь от смерти, пытаясь выжить с уменьшающимися запасами топлива и еды.

По мотивам бестселлера «Вонгозеро» чешско-российского писателя Яны Вагнер.

Серебряная ложка (Мажор)

Эта уникальная криминальная драма, любимая на родине, стала первым российским телешоу, приобретенным Netflix. Вынужденный стать учеником полицейского, избалованный богатый парень Игорь обнаруживает, что у него есть талант к работе в полиции. Но его работа вскоре ведет его по темному личному пути.

Лучше, чем мы (Лучше, чем люди)

Эта фантастическая эпопея - первая в России. Сейчас подобные качественные сериалы мало где производят. Семья, находящаяся на грани распада, становится владельцем ультрасовременного робота, которого разыскивает корпорация, следователи по расследованию убийств и террористы.

Метод

Шикарное криминальное шоу о серийных убийцах - это российская экранизация Декстера. Этот мрачный психологический триллер рассказывает о блестящей молодой выпускнице, которая в приподнятом настроении, когда ее кумир берет ее на стажировку. Но его методы гораздо более тревожные, чем она предполагала ...

Фарца

У этого яркого, энергичного сериала неудачное название, но он дает красочный взгляд на Россию начала 60-х. По мере того как четверо друзей подрастают, жизнь, любовь и проклятие успеха угрожают сорвать их мечты.