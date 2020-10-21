Пептиды - источник долголетия

Долгожителями считаются люди, прожившие дольше 90 лет. Современная демографическая
ситуация свидетельствует о постарении населения. Использование эффективных средств
против старения не спасет от него, но позволит замедлить его и продлит жизнь. Хорошая
значит и к долголетию. Перечисленные факторы не способны уберечь от старения клеток
организма. Профессор Владимир Хавинсон изучал вопрос долголетия в течение 35 лет. В
результате работы он пришел к выводу, что пептиды могут являться основой здоровья и
долголетия.
Что такое пептиды?
Белок – основа всего живого. С возрастом регуляция его синтеза нарушается, замедляется
обмен веществ. Клетки не могут вырабатывать достаточное количество белка. По этой
Пептиды Хавинсона – это короткие фрагменты белков из 2-3 аминокислотных остатков,
связанных пептидной связью. Пептидные биорегуляторы действуют на клеточном уровне.
Они активизируют деление клеток, помогают сохранить жизнь клеткам и восстанавливают
функциональность органов.
Научные эксперименты показали, что пептиды повышают физиологический ресурс клеток
на 42%. Предел деления клетки – 52 деления (Хейфлик Л., 1961 г.). Короткие пептидные
молекулы способствуют увеличению длины теломеров и повышению активности
2009). На основании этого ученые утверждают, что прием пептидных биорегуляторов
позволяет увеличить количество делений клетки, а впоследствии увеличить
продолжительность жизни клеток и всего организма.
Влияние на долголетие
На долголетие человека влияет генетика (30%) и эпигенетика (70%). Эпигенетика
включает в себя рациональное питание, соблюдение биологических ритмов, образ жизни,
использование БАДов (в том числе пептидной продукции). Пептиды являются
разработок стал эпиталамин, выделенный из эпифиза молодых здоровых животных. В ходе
исследований этот биологически активный компонент применялся на животных. В
результате удалось увеличить продолжительность жизни подопытных на 30-40%. В
дальнейшем были проведены испытания эпиталамина на людях.
При старении функциональность эпифиза снижается. Это становится нарушением секреции
мелатонина – регулятора циркадного ритма всех живых организмов. Впоследствии
появляются внешние признаки старения. Организм также стареет изнутри. Эпиталамин и
Пептидные биорегуляторы комплексно воздействуют на весь организм:
повышение синтеза мелатонина и серотонина;
приведение в норму нейроэндокринной системы;
предупреждение преждевременного старения;
защита от онкологических патологий;
нормализация АД;
продление сексуальных функций;
улучшение адаптации к неблагоприятным факторам;
общее укрепление организма;
восстановление полноценного сна;
улучшение регенерации клеток.
Перечисленные процессы в комплексе восстанавливают и омолаживают организм,
замедляют старение, защищают от опасных заболеваний. Повышаются ресурсы
жизнедеятельности организма, в результате чего увеличивается продолжительность жизни.
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