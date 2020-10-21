Пептиды - источник долголетия

Долгожителями считаются люди, прожившие дольше 90 лет. Современная демографическая

ситуация свидетельствует о постарении населения. Использование эффективных средств

против старения не спасет от него, но позволит замедлить его и продлит жизнь. Хорошая



экология, здоровый образ жизни, смех и оптимизм, занятие спортом – ключи к здоровью, азначит и к долголетию. Перечисленные факторы не способны уберечь от старения клетокорганизма. Профессор Владимир Хавинсон изучал вопрос долголетия в течение 35 лет. Врезультате работы он пришел к выводу, что пептиды могут являться основой здоровья идолголетия.

Что такое пептиды?

Белок – основа всего живого. С возрастом регуляция его синтеза нарушается, замедляется

обмен веществ. Клетки не могут вырабатывать достаточное количество белка. По этой



причине развиваются хронические заболевания, наступает внешнее и внутреннее старение.Пептиды Хавинсона – это короткие фрагменты белков из 2-3 аминокислотных остатков,связанных пептидной связью. Пептидные биорегуляторы действуют на клеточном уровне.Они активизируют деление клеток, помогают сохранить жизнь клеткам и восстанавливаютфункциональность органов.Научные эксперименты показали, что пептиды повышают физиологический ресурс клетокна 42%. Предел деления клетки – 52 деления (Хейфлик Л., 1961 г.). Короткие пептидныемолекулы способствуют увеличению длины теломеров и повышению активностителомеразы – фермента, необходимого для деления клеток (Хавинсон В.Х., Анисимов В.Н.,2009). На основании этого ученые утверждают, что прием пептидных биорегуляторовпозволяет увеличить количество делений клетки, а впоследствии увеличитьпродолжительность жизни клеток и всего организма.

Влияние на долголетие

На долголетие человека влияет генетика (30%) и эпигенетика (70%). Эпигенетика

включает в себя рациональное питание, соблюдение биологических ритмов, образ жизни,

использование БАДов (в том числе пептидной продукции). Пептиды являются



сигнальными молекулами, которые способны регулировать активность генов. Одной изразработок стал эпиталамин, выделенный из эпифиза молодых здоровых животных. В ходеисследований этот биологически активный компонент применялся на животных. Врезультате удалось увеличить продолжительность жизни подопытных на 30-40%. Вдальнейшем были проведены испытания эпиталамина на людях.

При старении функциональность эпифиза снижается. Это становится нарушением секреции

мелатонина – регулятора циркадного ритма всех живых организмов. Впоследствии

появляются внешние признаки старения. Организм также стареет изнутри. Эпиталамин и



мелатонин – источники долголетия.Пептидные биорегуляторы комплексно воздействуют на весь организм: повышение синтеза мелатонина и серотонина; приведение в норму нейроэндокринной системы; предупреждение преждевременного старения; защита от онкологических патологий; нормализация АД; продление сексуальных функций; антиоксидантный эффект; улучшение адаптации к неблагоприятным факторам; общее укрепление организма; восстановление полноценного сна; улучшение регенерации клеток.Перечисленные процессы в комплексе восстанавливают и омолаживают организм,замедляют старение, защищают от опасных заболеваний. Повышаются ресурсыжизнедеятельности организма, в результате чего увеличивается продолжительность жизни.

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