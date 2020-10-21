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Скончалась 23-летняя девушка, упавшая с дамбы новосибирской ГЭС

17:43 21.10.2020 Фото: Pather alexiy commons.wikimedia.org
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Поиски тела 26-летнего молодого человека продолжаются. По факту произошедшего следственные органы Новосибирской области проводят проверку.

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С дамбы Новосибирской ГЭС во время фотосессии в воду упали люди

В Советском районе Новосибирска на дамбе ГЭС фотосессия закончилась падением в Обь.

Компания из шести человек приехала на дамбу, чтобы сделать фото. Четверо молодых людей вышли из машины и направились к парапету.

В результате один из присутствующих, 26-летний сибиряк, поскользнулся и упал за парапет. В попытке спасти его двое оставшихся, парень и девушка, также оказались в воде.

Юноше, который хотел оказать помощь своему другу, удалось выбраться на берег самостоятельно. Девушку, находящуюся в тяжелом состоянии, передали медикам, которые до последнего боролись за ее жизнь, сообщают новосибирские СМИ.

Поиски тела 26-летнего молодого человека продолжаются. По факту произошедшего следственные органы Новосибирской области проводят проверку.

«У его мамы до сих пор истерика, отец в предынфарктном состоянии. Вчера брат всю ночь ходил по берегу, тело искал, не нашёл»,— рассказал родственник 26-летнего сибиряка.

дамба насмерть фотосессия
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