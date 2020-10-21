Композитный решетчатый настил

Именно стекловолокно делает конечный продукт более прочным, на него же приходится основная нагрузка в процессе последующей эксплуатации. В зависимости от того, какая именно смола используется в процессе производства композитного решетчатого настила, определяются и окончательные характеристики последнего. В любом случае такой материал выделяется повышенной пожароустойчивостью и способен простоять агрессивным химикатам.
Предельная прочность демонстрируется тем настилом, в составе которого присутствуют фенольные смолы. Даже под воздействием повышенных температур такие конструкции выдерживают воздействие щелочей, кислот, солей и горючих смесей. По параметрам прочности стеклопластик может сравниться с нержавейкой, дополнительным же его преимуществом является малый вес. В процессе эксплуатации такой материал не разрушается даже в том случае, когда на него постоянно воздействует влажная среда.
Свойства решетчатого композитного настила
Композитный настил решетчатого типа сформирован посредством литья стеклопластика, в результате чего образуются ячеистые монолитные решетки. Процесс создания изделия выглядит следующим образом: изначально в формы закладывается армированное стекловолокно в нужном порядке, после чего добавляется смола.
Фонтан из композитного настила
Основными свойствами полученного в результате композитного материала являются:
- устойчивость к воздействию коррозии и УФ-излучению;
- длительная эксплуатация, не требующая особенного обслуживания и ремонта на протяжении 50 и более лет;
- простота ухода – для того, чтобы очистить настил от загрязнений, достаточно воспользоваться обычной водой.
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Основные направления применения
Композитный настил отличается повышенной прочностью, а потому может считаться универсальным материалом в таких сферах, как:
- объекты, на которых достаточно велик риск возгорания;
- участки, характеризующиеся присутствием высокого напряжения;
- объекты с морской водой;
- площадки, на которых присутствуют отходы органического происхождения.
Композитная решетка
Такой материал находит активное применение в пищевом производстве, нефтехимической промышленности, судостроении, строительстве дорог, на энергопредприятиях и др.
Почему стоит использовать композитный настил решетчатого типа
Преимущества применения такого материала очевидны, с его помощью можно успешно заменить даже конструкции из металла, что говорит о его повышенной прочности. При этом стоимость композитного настила гораздо меньше, чем у других материалов, а срок эксплуатации – выше в разы благодаря устойчивости к коррозии и воздействию химических веществ.
Подбирать настил данного типа следует, учитывая предстоящие условия эксплуатации. Важно принимать во внимание такие характеристики, как:
- тип используемой в составе смолы;
- габариты панелей в целом и размеры ячеек;
- используемый тип антискольжения.
По материалам - https://www.gratepark.ru/.