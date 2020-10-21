Композитный решетчатый настил

Именно стекловолокно делает конечный продукт более прочным, на него же приходится основная нагрузка в процессе последующей эксплуатации. В зависимости от того, какая именно смола используется в процессе производства композитного решетчатого настила, определяются и окончательные характеристики последнего. В любом случае такой материал выделяется повышенной пожароустойчивостью и способен простоять агрессивным химикатам.

Предельная прочность демонстрируется тем настилом, в составе которого присутствуют фенольные смолы. Даже под воздействием повышенных температур такие конструкции выдерживают воздействие щелочей, кислот, солей и горючих смесей. По параметрам прочности стеклопластик может сравниться с нержавейкой, дополнительным же его преимуществом является малый вес. В процессе эксплуатации такой материал не разрушается даже в том случае, когда на него постоянно воздействует влажная среда.

Свойства решетчатого композитного настила

Композитный настил решетчатого типа сформирован посредством литья стеклопластика, в результате чего образуются ячеистые монолитные решетки. Процесс создания изделия выглядит следующим образом: изначально в формы закладывается армированное стекловолокно в нужном порядке, после чего добавляется смола.



Фонтан из композитного настила

Основными свойствами полученного в результате композитного материала являются:

устойчивость к воздействию коррозии и УФ-излучению;

длительная эксплуатация, не требующая особенного обслуживания и ремонта на протяжении 50 и более лет;

простота ухода – для того, чтобы очистить настил от загрязнений, достаточно воспользоваться обычной водой.

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Основные направления применения

Композитный настил отличается повышенной прочностью, а потому может считаться универсальным материалом в таких сферах, как:

объекты, на которых достаточно велик риск возгорания;

участки, характеризующиеся присутствием высокого напряжения;

объекты с морской водой;

площадки, на которых присутствуют отходы органического происхождения.



Композитная решетка

Такой материал находит активное применение в пищевом производстве, нефтехимической промышленности, судостроении, строительстве дорог, на энергопредприятиях и др.

Почему стоит использовать композитный настил решетчатого типа

Преимущества применения такого материала очевидны, с его помощью можно успешно заменить даже конструкции из металла, что говорит о его повышенной прочности. При этом стоимость композитного настила гораздо меньше, чем у других материалов, а срок эксплуатации – выше в разы благодаря устойчивости к коррозии и воздействию химических веществ.

Подбирать настил данного типа следует, учитывая предстоящие условия эксплуатации. Важно принимать во внимание такие характеристики, как:

тип используемой в составе смолы;

габариты панелей в целом и размеры ячеек;

используемый тип антискольжения.

По материалам - https://www.gratepark.ru/.