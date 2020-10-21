21.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Пресс-релиз

Композитный решетчатый настил

17:22 21.10.2020
0

Для изготовления решетчатого настила применяется специальный армированный стеклопластик.

Именно стекловолокно делает конечный продукт более прочным, на него же приходится основная нагрузка в процессе последующей эксплуатации. В зависимости от того, какая именно смола используется в процессе производства композитного решетчатого настила, определяются и окончательные характеристики последнего. В любом случае такой материал выделяется повышенной пожароустойчивостью и способен простоять агрессивным химикатам.

Предельная прочность демонстрируется тем настилом, в составе которого присутствуют фенольные смолы. Даже под воздействием повышенных температур такие конструкции выдерживают воздействие щелочей, кислот, солей и горючих смесей. По параметрам прочности стеклопластик может сравниться с нержавейкой, дополнительным же его преимуществом является малый вес. В процессе эксплуатации такой материал не разрушается даже в том случае, когда на него постоянно воздействует влажная среда.

Свойства решетчатого композитного настила

Композитный настил решетчатого типа сформирован посредством литья стеклопластика, в результате чего образуются ячеистые монолитные решетки. Процесс создания изделия выглядит следующим образом: изначально в формы закладывается армированное стекловолокно в нужном порядке, после чего добавляется смола.

% name% title
Фонтан из композитного настила

Основными свойствами полученного в результате композитного материала являются:

  • устойчивость к воздействию коррозии и УФ-излучению;
  • длительная эксплуатация, не требующая особенного обслуживания и ремонта на протяжении 50 и более лет;
  • простота ухода – для того, чтобы очистить настил от загрязнений, достаточно воспользоваться обычной водой.

Подробнее смотрите на странице https://www.gratepark.ru/catalog/kompozitnyy_reshetchatyy_nastil/.

Основные направления применения

Композитный настил отличается повышенной прочностью, а потому может считаться универсальным материалом в таких сферах, как:

  • объекты, на которых достаточно велик риск возгорания;
  • участки, характеризующиеся присутствием высокого напряжения;
  • объекты с морской водой;
  • площадки, на которых присутствуют отходы органического происхождения.

% name% title
Композитная решетка

Такой материал находит активное применение в пищевом производстве, нефтехимической промышленности, судостроении, строительстве дорог, на энергопредприятиях и др.

Почему стоит использовать композитный настил решетчатого типа

Преимущества применения такого материала очевидны, с его помощью можно успешно заменить даже конструкции из металла, что говорит о его повышенной прочности. При этом стоимость композитного настила гораздо меньше, чем у других материалов, а срок эксплуатации – выше в разы благодаря устойчивости к коррозии и воздействию химических веществ.

Подбирать настил данного типа следует, учитывая предстоящие условия эксплуатации. Важно принимать во внимание такие характеристики, как:

  • тип используемой в составе смолы;
  • габариты панелей в целом и размеры ячеек;
  • используемый тип антискольжения.

По материалам - https://www.gratepark.ru/.

решетчатый настил
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Рухнувший бомбардировщик Су-34 взорвался и сгорел под Хабаровском
18:29 21-10-2020
Рухнувший бомбардировщик Су-34 взорвался и сгорел под Хабаровском
Перед судом по делу об убийстве учителя предстанут 7 человек
18:22 21-10-2020
Перед судом по делу об убийстве учителя предстанут 7 человек
Спасибо за службу на благо общества! Поблагодарили сотрудников МЧС России жители Новосибирской области
18:18 21-10-2020
Спасибо за службу на благо общества! Поблагодарили сотрудников МЧС России жители Новосибирской области
Кому бесплатно менять билеты на рейсы по России разрешил «Аэрофлот»
18:09 21-10-2020
Кому бесплатно менять билеты на рейсы по России разрешил «Аэрофлот»
В моргах мест нет: На видео сваленные трупы умерших от коронавируса на полу сняли в ковидном госпитале
18:09 21-10-2020
В моргах мест нет: На видео сваленные трупы умерших от коронавируса на полу сняли в ковидном госпитале
На смерть завалило грунтом при копании колодца отца двух детей
18:00 21-10-2020
На смерть завалило грунтом при копании колодца отца двух детей
Тыкала лицом в горшок: воспитателя-деспота будут судить в Новосибирской области
17:56 21-10-2020
Тыкала лицом в горшок: воспитателя-деспота будут судить в Новосибирской области
Тебя всю жизнь травили? Как поверить в свои силы, рассказывает психотерапевт Тарас Иващенко из Риги
17:50 21-10-2020
Тебя всю жизнь травили? Как поверить в свои силы, рассказывает психотерапевт Тарас Иващенко из Риги
Скончалась 23-летняя девушка, упавшая с дамбы новосибирской ГЭС
17:43 21-10-2020
Скончалась 23-летняя девушка, упавшая с дамбы новосибирской ГЭС
Чем опасна четырехдневная неделя, ответил эксперт
17:30 21-10-2020
Чем опасна четырехдневная неделя, ответил эксперт