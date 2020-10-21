21.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Пресс-релиз

Изделия из нержавеющего проката

17:25 21.10.2020
0

Нержавеющий прокат представлен широкой номенклатурой продукции и используется в самых разных сферах. Такая популярность обусловлена высокими эксплуатационными свойствами изделий.

% name% title

Труба из нержавейки

Достаточно распространенный вид нержавеющего проката. Изготавливается свариванием либо бесшовным способом. На странице https://rtg-mps.ru/catalog/nerzhaveyushhaya-stal/truba можно ознакомиться с большим выбором труб из нержавейки. Благодаря недорогому способу изготовления стоимость изделий, полученных сварным способом ниже цен на толстостенные варианты.

Различают изделия по формы и особенностям применения:

  • Круглые. Такие трубы обычно используют в ЖКХ и строительстве, при прокладке водопроводных и других коммуникаций;
  • Профильные. Сюда относят изделия овального и квадратного, а также плоскоовального сечения;
  • Трубы спецназначения.

Важная особенность материала заключается в устойчивости к разным типам коррозии, включая длительное пребывание материала в неблагоприятной среде. К тому же он отличается надежностью, долговечностью и стойкостью к влиянию окружающей среды.

Нержавеющий лист

Ещё одним популярным типом нержавеющего проката является лист. Изделия производятся путем холодного или горячего проката. Получаемая продукция наделена высокой прочностью и надежностью, долговечностью и стойкостью к температурным перепадам. Характеристики зависят от свойств используемой марки стали. Подробнее на странице https://rtg-mps.ru/catalog/nerzhaveyushhaya-stal/list.

Кроме общих плюсов, стоит отметить хорошую стойкость к щелочной и кислотной среде. Сплав отлично сваривается, поддается ковке и горячей обработке.

Стоимость нержавеющего листа зависит от качества материала, сложности изготовления, используемых вариантов обработки, размеров и веса изделия. Сюда также можно отнести объем продаж. К примеру, небольшой опт будет выгоднее розницы.

Профильные трубы из нержавейки

Изделия бывают тонко и толстостенными. Изготавливаются бесшовным либо сварным способом. Имеют прямоугольное либо квадратное сечение.

Характеристики проката зависят от свойств нержавейки. На странице https://rtg-mps.ru/catalog/nerzhaveyushhaya-stal/truba/profilnaya можно узнать об этом подробнее. Изделия являются очень прочными и износостойкими. Подходят для сварочных операций без особых ограничений.

Нержавеющий прокат
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Рухнувший бомбардировщик Су-34 взорвался и сгорел под Хабаровском
18:29 21-10-2020
Рухнувший бомбардировщик Су-34 взорвался и сгорел под Хабаровском
Перед судом по делу об убийстве учителя предстанут 7 человек
18:22 21-10-2020
Перед судом по делу об убийстве учителя предстанут 7 человек
Спасибо за службу на благо общества! Поблагодарили сотрудников МЧС России жители Новосибирской области
18:18 21-10-2020
Спасибо за службу на благо общества! Поблагодарили сотрудников МЧС России жители Новосибирской области
Кому бесплатно менять билеты на рейсы по России разрешил «Аэрофлот»
18:09 21-10-2020
Кому бесплатно менять билеты на рейсы по России разрешил «Аэрофлот»
В моргах мест нет: На видео сваленные трупы умерших от коронавируса на полу сняли в ковидном госпитале
18:09 21-10-2020
В моргах мест нет: На видео сваленные трупы умерших от коронавируса на полу сняли в ковидном госпитале
На смерть завалило грунтом при копании колодца отца двух детей
18:00 21-10-2020
На смерть завалило грунтом при копании колодца отца двух детей
Тыкала лицом в горшок: воспитателя-деспота будут судить в Новосибирской области
17:56 21-10-2020
Тыкала лицом в горшок: воспитателя-деспота будут судить в Новосибирской области
Тебя всю жизнь травили? Как поверить в свои силы, рассказывает психотерапевт Тарас Иващенко из Риги
17:50 21-10-2020
Тебя всю жизнь травили? Как поверить в свои силы, рассказывает психотерапевт Тарас Иващенко из Риги
Скончалась 23-летняя девушка, упавшая с дамбы новосибирской ГЭС
17:43 21-10-2020
Скончалась 23-летняя девушка, упавшая с дамбы новосибирской ГЭС
Чем опасна четырехдневная неделя, ответил эксперт
17:30 21-10-2020
Чем опасна четырехдневная неделя, ответил эксперт