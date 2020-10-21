Изделия из нержавеющего проката

Нержавеющий прокат представлен широкой номенклатурой продукции и используется в самых разных сферах. Такая популярность обусловлена высокими эксплуатационными свойствами изделий.

Труба из нержавейки

Достаточно распространенный вид нержавеющего проката. Изготавливается свариванием либо бесшовным способом. На странице https://rtg-mps.ru/catalog/nerzhaveyushhaya-stal/truba можно ознакомиться с большим выбором труб из нержавейки. Благодаря недорогому способу изготовления стоимость изделий, полученных сварным способом ниже цен на толстостенные варианты.

Различают изделия по формы и особенностям применения:

Круглые. Такие трубы обычно используют в ЖКХ и строительстве, при прокладке водопроводных и других коммуникаций;

Профильные. Сюда относят изделия овального и квадратного, а также плоскоовального сечения;

Трубы спецназначения.

Важная особенность материала заключается в устойчивости к разным типам коррозии, включая длительное пребывание материала в неблагоприятной среде. К тому же он отличается надежностью, долговечностью и стойкостью к влиянию окружающей среды.

Нержавеющий лист

Ещё одним популярным типом нержавеющего проката является лист. Изделия производятся путем холодного или горячего проката. Получаемая продукция наделена высокой прочностью и надежностью, долговечностью и стойкостью к температурным перепадам. Характеристики зависят от свойств используемой марки стали. Подробнее на странице https://rtg-mps.ru/catalog/nerzhaveyushhaya-stal/list.

Кроме общих плюсов, стоит отметить хорошую стойкость к щелочной и кислотной среде. Сплав отлично сваривается, поддается ковке и горячей обработке.

Стоимость нержавеющего листа зависит от качества материала, сложности изготовления, используемых вариантов обработки, размеров и веса изделия. Сюда также можно отнести объем продаж. К примеру, небольшой опт будет выгоднее розницы.

Профильные трубы из нержавейки

Изделия бывают тонко и толстостенными. Изготавливаются бесшовным либо сварным способом. Имеют прямоугольное либо квадратное сечение.

Характеристики проката зависят от свойств нержавейки. На странице https://rtg-mps.ru/catalog/nerzhaveyushhaya-stal/truba/profilnaya можно узнать об этом подробнее. Изделия являются очень прочными и износостойкими. Подходят для сварочных операций без особых ограничений.