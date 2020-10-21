Тыкала лицом в горшок: воспитателя-деспота будут судить в Новосибирской области

Воспитателя-деспота будут судить в Черепанове

Воспитательницу одного из образцовых детских садов города Черепаново обвиняют в жестком обращении с детьми. Для педагога было нормой повышать голос на детей, оскорблять их, бить и кидать на кровать. После вскрытия шокирующих фактов 40-летнюю женщину с 8-летним стажем уволили из дошкольного учреждения. Уголовное дело в отношении обвиняемой передано в суд.

«По характеру вспыльчивая, с детьми вести себя не умеет, со всеми конфликтовала, в том числе с воспитателями», – так охарактеризовала младшая воспитательница свою коллегу, которая попала под уголовное дело о жестоком обращении с детьми. Садик, где выявили шокирующие факты, несколько лет назад признавался лучшим в районе. Тревога возникла у одной из мам после того, как она стала замечать синяки на теле своей дочки – явно дело рук взрослого человека.

Родительница поделилась своими страхами с младшим воспитателем и попросила ее о помощи – сделать аудио- и видеозаписи того, как ее напарница общается с детьми. В группе насчитывалось 17 человек от полутора до трех лет. В январе 2020-го просьба была исполнена. Диктофон младший воспитатель включила, находясь в спальне группы «Крохи». Но и оттуда были хорошо слышны крики и оскорбления детей из уст педагога, проработавшего в детском саду без малого восемь лет.

В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по обвинению в систематическом ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, соединенном с жестоким обращением. В ходе расследования выяснилось, что повышать голос на воспитанников, оскорблять их, бить, кидать на кровать – это шокирующая норма. Делать это женщина не стеснялась и при младшей коллеге. Могла высказывать в адрес детей такие слова как «кобыла», «сука», «бык». Агрессию в ней вызывал детский плач, то, что ребенок не спал. Детей, которые умели разговаривать, она трогала меньше, чем тех, которые этому еще не научились. Скорее всего, боялась, что пожалуются родителям.

Еще воспитательница-деспот выбирала в качестве жертв менее социально благополучных. В материалах дела сегодня фигурируют четыре семьи, чьим ребятишкам особенно доставалось от «плохой тети». Подзатыльники за медленное одевание после сна. За описанную кровать – они же, сопровождаемые угрозой: «Я тебе сейчас трусы на голову надену». Одну из малышек, после претензии ее мамы на то, что ребенок несколько дней ходит «в штаны», а не в туалет, воспитательница позже тыкала лицом в горшок и кричала: «Почему ходишь в штаны?». Сколько всего было подобных эпизодов, сказать точно младший воспитатель не сумела – вместе они работали недолго. Воспитатель-деспот больше не работает в детском саду. Дело о жестоком обращении с детьми в образовательном учреждении направлено в суд.

Источник: vn.ru