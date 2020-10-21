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Как загадать желание в ночь с 21 на 22 октября на звездопад Ориониды

19:03 21.10.2020 Фото: pixabay.com
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В ночь на 22 октября наступает время исполнения желаний, однако для этого нужно не только мечтать, но и двигаться вперед, чтобы удача не отвернулась.

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Осеннее ночное небо при условии хорошей погоды дарит нам прекрасное зрелище

Завораживающее зрелище падающих звезд — это не только романтичный момент, но и самое подходящее время для того, чтобы загадать желание. В октябре 2020 года такая возможность представится каждому.

Осеннее ночное небо при условии хорошей погоды дарит нам прекрасное зрелище. В октябре стартует поток Орионид, который человечество наблюдает на протяжении десятка веков. Метеоры из области созвездия Ориона будут украшать небосвод, и их пик наступит 21 числа. Именно в эту ночь эксперты рекомендуют полюбоваться красочными метеорами, а также загадать заветное желание.

Особенности потока Орионид

Энергетика мощного потока Орионид помогает раскрывать спящий потенциал, находить пути развития и мыслить нестандартно. В ночь на 22 октября наступает время исполнения желаний, однако для этого нужно не только мечтать, но и двигаться вперед, чтобы удача не отвернулась.

Яркий и зрелищный поток 21 октября будет насчитывать до 40 метеоров в час, и в этот период многие будут чувствовать прилив сил, а также смогут раскрыть интуитивные способности. Астрологи называют это время активным из-за возникновения новых идей и желания изменить жизнь к лучшему. Загадав желание, каждый сможет увеличить свои шансы на успех.

Как загадать желание, чтобы оно исполнилось

Прежде чем выходить на улицу и искать падающую звезду, желание нужно оформить. Известно, что путь падающей звезды короток, а значит, и мечту нужно формулировать кратко и емко. Даже в пасмурную погоду, когда не видно неба, можно вслух произнести мечту, и она обязательно исполнится.

Тем, кто хочет, чтобы желание претворилось в жизнь как можно скорее, стоит написать желание на листке бумаги и носить его с собой. Важно помнить, что мечта должна быть реальной, не корыстной и не вредящей окружению. Просить у Вселенной несбыточного нет смысла, поэтому нужно хорошо подумать перед тем, как записать свое желание.

Самым лучшим способом исполнить свою мечту будет просьба о том, чтобы быстрее достичь цели в уже начатом деле. Вселенная обязательно услышит просьбу, и в скором времени знаки судьбы помогут прийти к победе, ощутить радость от того, что желание сбылось.

В день, когда Ориониды достигнут своего пика, важно не только загадать желание, но и прислушаться к внутреннему голосу. Он поможет выбрать верное направление, которое приведет к новым успехам, а также убережет от выбора пути, ведущего в тупик.

Источник: dailyhoro.ru

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