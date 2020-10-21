Спасибо за службу на благо общества! Поблагодарили сотрудников МЧС России жители Новосибирской области

Кроме того, новосибирцы выражают свою признательность специалистам чрезвычайного ведомства за своевременные смс-уведомления об изменениях погодных условий, возникающих сезонных рисках, благодаря которым они могут избежать возможных трудностей и вовремя перестроить свои планы.

Сотрудников МЧС России поблагодарили новосибирцы

В адрес Главного управления МЧС России по Новосибирской области приходят письма от жителей региона со словами благодарности. Граждане говорят спасибо сотрудникам МЧС России за оказанную помощь при спасении людей, защиту имущества от пожаров, а также за самоотверженную службу и постоянную готовность рисковать собой ради других, особенно в условиях сложной эпидемиологической обстановки.

Благодарные жители в своем письме отмечают нелегкий труд сотрудников МЧС России:

«Вы всегда имеете готовность выехать по первому сигналу тревоги. Благодаря этому, мы жители города, чувствуем себя защищенными. Вы всегда готовы помочь при пожаре, ДТП, спасении на реках и многом другом. Часто жизнь людей зависит от вашей оперативной работы».

Так, житель Ленинского района Новосибирска в своем письме благодарит личный состав 3 караула пожарно-спасательной части №9 за быстрое прибытие, грамотные и профессиональные действия на пожаре в квартире жилого дома по ул. Сибиряков-Гвардейцев, произошедшего в августе этого года. И самое главное – за спасение из огня жены и сына!

За то, что смогли отстоять от огня имущество и ценное оборудование при пожаре в двух гаражных боксах по ул. 5-Рабочая г. Новосибирска, поблагодарил житель Дзержинского района. Особо отметив оперативную работу дежурной смены 1 караула пожарно-спасательной части №4, мужчина сказал отдельное спасибо огнеборцам за быстрое вскрытие сложных гаражных замков с засовами, благодаря чему удалось спасти имущество соседей.

Кроме того, новосибирцы выражают свою признательность специалистам чрезвычайного ведомства за своевременные смс-уведомления об изменениях погодных условий, возникающих сезонных рисках, благодаря которым они могут избежать возможных трудностей и вовремя перестроить свои планы.

«Приятно осознавать, что ваша сфера деятельности имеет широкое применение. Еще раз огромное Вам спасибо за вашу самоотверженную службу на благо общества!», - отдельно отметили жители Новосибирска в своем письме.

Источник: 54.mchs.gov.ru