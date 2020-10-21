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В моргах мест нет: На видео сваленные трупы умерших от коронавируса на полу сняли в ковидном госпитале

18:09 21.10.2020 Фото: Скринщот
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Десятки черных пакетов с телами погибших удалось снять в одной из больниц Барнаула. Минздрав подтвердил и объяснил.

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Сваленные в коридоре трупы жертв коронавируса показали на Алтае
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
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В моргах мест нет: На видео сваленные трупы умерших от коронавируса на полу сняли в ковидном госпиталеУмер директор колледжа культуры искусств Александр Иванов в НовосибирскеЕщё 467 новостей

Умерших жителей Барнаула с коронавирусом пришлось складывать на пол в больнице. Очевидцы рассказали о нехватке мест в моргах. Десятки черных пакетов с телами погибших удалось снять в одной из больниц Барнаула. Видео опубликовало сообщество «Инцидент. Барнаул».

Автор ролика — мужчина с сильной отдышкой — показал пакеты, сваленные и на каталках, и на полу, вероятно, в подвальном помещении.

Минздрав Алтайского края подтвердил подлинность видео. Тела лежали в городской больнице №12 Барнаула, где размещен коронавирусный госпиталь, передают «Вести».

Из-за нехватки мест в моргах пришлось задерживать выдачу тел погибших от коронавируса — какое-то время их вынуждены хранить в больницах, в том числе, чтобы соблюдать федеральное требование о вскрытии всех умерших, у которых есть ковид в анамнезе.

«Чтобы хоть сколько-то сократить очередность вскрытий, мы делаем все возможное. В настоящее время мы работаем в две смены, без выходных, включая субботу и воскресенье, — рассказал главный патологоанатом Алтайского края Владимир Климачев в инстаграме. — Мы делаем всё возможное, чтобы ускорить данный процесс. Другой момент или третий важный момент — не всегда родственники после вскрытия могут забрать освидетельствование о смерти или тело умершего пациента, некоторые располагаются в других регионах, некоторым нужно время, чтобы приехать».

По последним данным, в Алтайском крае заражены 17 103 человека. Выздоровели 14 553 жителя, умерли не менее 1017 пациентов с коронавирусом (регион одним из немногих публикует и число погибших непосредственно от COVID-19, и количество зараженных, скончавшихся от других заболеваний).

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", ранее похожую картину обнаружили в Серове - морги не справлялись с наплывом умерших. И трупы сваливали кучами прямо на полу.

COVID-19 больница морг патологоанатом свидетельство о смерти трупы Владимир Климачев
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