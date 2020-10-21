Рухнувший бомбардировщик Су-34 взорвался и сгорел под Хабаровском

Полет выполнялся без боекомплекта, на земле разрушений нет, отметили в пресс-службе Восточного военного округа.

Су-34 предназначен для поражения как наземных, так и воздушных объектов противника

Бомбардировщик Су-34, упавший в Хабаровском крае, взорвался и сгорел. Об этом сообщили пресс-службе Восточного военного округа. Отмечается, что самолет полностью разрушен. ЧП произошло 21 октября при проведении планового учебного полета. Пилоты катапультировались.

Падение не привело к наземным разрушениям. Предварительной его причиной назвали техническую неисправность.

"Летчики катапультировались. Их здоровью угрозы нет. В настоящее время члены экипажа эвакуированы на аэродром базирования", - сказали в пресс-службе. Самолет упал в лесисто-равнинной местности. Полет выполнялся без боекомплекта, на земле разрушений нет, отметили в ВВО.

"Для установления причин и обстоятельств происшествия к месту аварии направлена комиссия Восточного военного округа", - добавили в округе.

Су-34 предназначен для поражения как наземных, так и воздушных объектов противника днем и ночью при любых метеоусловиях. В самолете используется управляемое вооружение класса "воздух - поверхность" и "воздух - воздух". Дальность полета Су-34 - до 4000 км, максимальная скорость - до 1900 км/ч, боевая нагрузка - до 8 тонн.