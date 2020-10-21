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Кому продлила детские выплаты до 1 марта 2021 года Госдума?

18:37 21.10.2020
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Ожидалось, что до 1 октября ситуация с коронавирусом стабилизируется, но с осени она начала ухудшаться.

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Продлен упрощенный порядок выплат на детей до 3 лет по решению Госдумы

Депутаты Государственной Думы приняли в третьем чтении законопроект, который продлевает упрощенный порядок подачи документов на выплаты на детей до 1 марта 2021 года. Принятый проект будет направлен сегодня в Совет Федерации для дальнейшего рассмотрения, сообщили в ГД.

Так, документом приостанавливается действия положений об обязанности граждан подавать заявление о назначении выплат на новый срок в связи с рождением или усыновлением детей, а также по временной нетрудоспособности.

Как напомнил первый замруководителя фракции в Госдуме Андрей Исаев, данная мера ранее была введена в интересах граждан в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Ожидалось, что до 1 октября ситуация стабилизируется, но с осени она начала ухудшаться. И 5 октября на встрече президента с преподавателями, учителями и студентами педагогических вузов ему задали вопрос о необходимости продления беззаявительного порядка.

«Президент однозначно высказался, что это порядок должен быть продлен как минимум до конца года. В нашем законопроекте мы решили перестраховаться и продлить порядок до 1 марта», - добавил Андрей Исаев.

Из-за возникшего правового разрыва со 2 октября упрощенный порядок уже не действует, в связи с этим депутаты законопроектом распространили упрощенный порядок «на все, что происходит с 1 октября».

Напомним, что право на пособия, о которых говорится в поправках, имеют семьи со среднедушевым доходом ниже двух прожиточных минимумом.

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