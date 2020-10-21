Кому продлила детские выплаты до 1 марта 2021 года Госдума?

Депутаты Государственной Думы приняли в третьем чтении законопроект, который продлевает упрощенный порядок подачи документов на выплаты на детей до 1 марта 2021 года. Принятый проект будет направлен сегодня в Совет Федерации для дальнейшего рассмотрения, сообщили в ГД.
Так, документом приостанавливается действия положений об обязанности граждан подавать заявление о назначении выплат на новый срок в связи с рождением или усыновлением детей, а также по временной нетрудоспособности.
Как напомнил первый замруководителя фракции в Госдуме Андрей Исаев, данная мера ранее была введена в интересах граждан в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Ожидалось, что до 1 октября ситуация стабилизируется, но с осени она начала ухудшаться. И 5 октября на встрече президента с преподавателями, учителями и студентами педагогических вузов ему задали вопрос о необходимости продления беззаявительного порядка.
«Президент однозначно высказался, что это порядок должен быть продлен как минимум до конца года. В нашем законопроекте мы решили перестраховаться и продлить порядок до 1 марта», - добавил Андрей Исаев.
Из-за возникшего правового разрыва со 2 октября упрощенный порядок уже не действует, в связи с этим депутаты законопроектом распространили упрощенный порядок «на все, что происходит с 1 октября».
Напомним, что право на пособия, о которых говорится в поправках, имеют семьи со среднедушевым доходом ниже двух прожиточных минимумом.