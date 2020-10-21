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Погибли директор "Деда Мороза" и еще трое при крушении вертолета Robinson R44

19:04 21.10.2020
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Комиссия МАК приступила к расследованию падения частного вертолета в Вологодской области. Воздушное судно рухнуло в реку по пути в Великий Устюг, где находится резиденция Деда Мороза.

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По информации МАК, в результате инцидента погибли пилот и три пассажира

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал комиссию по расследованию крушения частного вертолета, упавшего в реку у деревни Бобровское Нюксенского района Вологодской области. Об этом в среду сообщается на сайте МАК.

"Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе", - говорится в сообщении.

По данным МАК, накануне при крушении вертолета R44 RA-04327, принадлежащего частному лицу, находившиеся на борту пилот и три пассажира погибли, воздушное судно получило значительные повреждения. ГУ МЧС области сообщало, что вертолет врезался в ЛЭП, оборвал провода и упал в реку Сухону. В СК добавили, что вертолет следовал по маршруту Вологда - Великий Устюг.

Позже на месте ЧП нашли документы четырех человек - бывшего замгубернатора Вологодской области, ныне гендиректора АО "Дед Мороз"; совладельца компании "Аэросоюз", которой принадлежит вертолет; бухгалтера компании и пилота. Тело гендиректора АО "Дед Мороз" Олега Васильева обнаружили, его опознала супруга. Расследуется уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта.

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Моё мнение Комментарий Поделиться
Аноним, 21 октября 2020 20:21
И не слова, что 3 населённых пункта остались без электричества!

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